Babnet

منوبة: غلق الطريق الفرعية بين طبربة البطان وماطر احتجاجا على عدم ربط المنطقة بمشروع الماء الصالح للشراب

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 15:25 قراءة: 1 د, 24 ث
      
طالب عدد من اهالي منطقة اولاد بن بريك بعمادة الانصارين من معتمدية طبربة بولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، بالاسراع بربطهم بمشروع تدعيم شبكات الماء الصالح للشراب بالانصارين، المبرمج للاستغلال من قبل تجمعات عين الكرمة والجال وبن بريك والجنايدية وقرن الشمس، وتزويد مدرسة عين الكرمة بالماء الصالح للشرب.

واغلق المحتجون، طيلة صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الفرعية الرابطة بين طبربة البطان وماطر، وتعطلت حركة المرور احتجاجا على عدم توفر الماء الصالح للشرب وانقطاع تدفقه عن 76 عائلة بالمنطقة، باتت تعاني الامرين من اجل الحصول على مياه الشرب بعد نقص تدفق عين الانصارين، التي تزودهم، مع ارتفاع الحرارة.

...

واكد المحتجون ضرورة تحمل السلط المحلية والجهوية مسؤولياتها في استئناف اشغال الربط التي توقفت نتيجة اعتراض اهالي من منطقة محاذية لعملية الربط، وتعطيلها الاشغال رغم انتهاء اشغال المشروع الذي تنجزه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ سنة 2021، وتهديد اطاراتها والاعتداء على المقاول المكلف بالربط.

واكدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة لصحفية "وات"، ان الاشكال المسجل حاليا يعود لتعمد تعطيل الاشغال من قبل اهالي في تجمع سكني محاذي لمنطقة اولاد بن بريك، ومنع ربطه بالمشروع الذي يتضمن بئرا عميقة بقوة تدفق هامة قادرة على تغطية كامل الشبكة دون اية اشكاليات في التزود، ومحطة ضخ وخزان بطاقة استيعاب هامة ايضا.

واضافت انه مع تجدد مطالب المتضررين من نقص المياه بالمنطقة وخاصة في الموسم الصيفي، سيتم عرض مشروع الربط على لجنة الصفقات يوم الاثنين القادم للمصادقة عليه والشروع من جديد في انجاز الاشغال من نفس المقاولة

واشارت الى انه تمت برمجة المشروع بهدف تدعيم وتامين تزود التجمعات السكنية الجبلية بالماء الصالح للشراب لاكثر من الف ساكن، وتعديل الضغط على مستوى شبكات التوزيع، وازالة الربط العشوائي وتمديد الشبكة لتزويد بعض العائلات المشتتة وتقريبها من بعض العائلات، مع تامين استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب لكل العائلات من البئر العميقة .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269666


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 جويلية 2023 | 23 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:15
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet40°
40° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-27
45°-27
45°-28
41°-27
47°-28
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*