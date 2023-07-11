منوبة: غلق الطريق الفرعية بين طبربة البطان وماطر احتجاجا على عدم ربط المنطقة بمشروع الماء الصالح للشراب

طالب عدد من اهالي منطقة اولاد بن بريك بعمادة الانصارين من معتمدية طبربة بولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، بالاسراع بربطهم بمشروع تدعيم شبكات الماء الصالح للشراب بالانصارين، المبرمج للاستغلال من قبل تجمعات عين الكرمة والجال وبن بريك والجنايدية وقرن الشمس، وتزويد مدرسة عين الكرمة بالماء الصالح للشرب.



واغلق المحتجون، طيلة صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الفرعية الرابطة بين طبربة البطان وماطر، وتعطلت حركة المرور احتجاجا على عدم توفر الماء الصالح للشرب وانقطاع تدفقه عن 76 عائلة بالمنطقة، باتت تعاني الامرين من اجل الحصول على مياه الشرب بعد نقص تدفق عين الانصارين، التي تزودهم، مع ارتفاع الحرارة.





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واكد المحتجون ضرورة تحمل السلط المحلية والجهوية مسؤولياتها في استئناف اشغال الربط التي توقفت نتيجة اعتراض اهالي من منطقة محاذية لعملية الربط، وتعطيلها الاشغال رغم انتهاء اشغال المشروع الذي تنجزه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ سنة 2021، وتهديد اطاراتها والاعتداء على المقاول المكلف بالربط.



واكدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة لصحفية "وات"، ان الاشكال المسجل حاليا يعود لتعمد تعطيل الاشغال من قبل اهالي في تجمع سكني محاذي لمنطقة اولاد بن بريك، ومنع ربطه بالمشروع الذي يتضمن بئرا عميقة بقوة تدفق هامة قادرة على تغطية كامل الشبكة دون اية اشكاليات في التزود، ومحطة ضخ وخزان بطاقة استيعاب هامة ايضا.



واضافت انه مع تجدد مطالب المتضررين من نقص المياه بالمنطقة وخاصة في الموسم الصيفي، سيتم عرض مشروع الربط على لجنة الصفقات يوم الاثنين القادم للمصادقة عليه والشروع من جديد في انجاز الاشغال من نفس المقاولة



واشارت الى انه تمت برمجة المشروع بهدف تدعيم وتامين تزود التجمعات السكنية الجبلية بالماء الصالح للشراب لاكثر من الف ساكن، وتعديل الضغط على مستوى شبكات التوزيع، وازالة الربط العشوائي وتمديد الشبكة لتزويد بعض العائلات المشتتة وتقريبها من بعض العائلات، مع تامين استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب لكل العائلات من البئر العميقة .