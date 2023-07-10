رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان يدعو إلى التعامل مع ملف الهجرة واللجوء وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية

وأكد عبد الكبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقا مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار الجزائر وليبيا ومع دول حوض المتوسط وأوروبا ، مضيفا ضرورة أن يراعي الاتحاد الأوروبي الوضع الصعب الذي تمر به تونس اقتصاديا واجتماعيا وأن يكون شريكا رئيسيا في انجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها وتقديمه لمساعدات حقيقية .

وشدد على دور الديبلوماسية التونسية في أن تعمل بكل دقة ونجاعة في هذا الملف خاصة في حوارها المتقدم مع الاتحاد الاوروبي ، معتبرا أن نجاح تونس في ملف الهجرة هو استعادة لصورتها الحقيقية التي تميزت بها في كل الحركات والأزمات وآخرها ما قدمته من مثال وصورة انسانية مميزة سنة 2011 ، قائلا إن ملف الهجرة إنساني وليس بملف سياسي.وفي إشارة إلى أحداث صفاقس الأخيرة، اعتبر عبد الكبير، أنها جاءت نتيجة يأس المواطن والمهاجر من أن تجد الدولة الحلول فتصرف بنفسه بالعنف ونفذ الحلول اللاقانونية ، فيما أ، الدولة هي الوحيدة القادرة على إيجاد الحلول والمخولة هي فقط بتطبيق القانون وفق قوله.