الهلال الأحمر التونسي يؤمن حملة إغاثية لفائدة المهاجرين العالقين بمنطقة حدودية ببنقردان

وأضافت الناطقة الرسمية بإسم الهلال الأحمر، أن الفرق الطبية أمنت على امتداد كامل اليوم الاحد، 45 تدخلا إسعافيا لمعالجة إصابات خفيفة، إلى جانب توزيع الأكل والحليب للأطفال والماء وغيرها من الضروريات على كافة المهاجرين العالقين بالمنطقة الحدودية ببنقردان.وأفادت بأن 200 مهاجرا غير نظامي من بين العالقين في المنطقة الحدودية ببنقردان، عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر التونسي، شرع في الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية لضمان عودة آمنة لهم في أقرب الآجال ، بعد أن تولى إعداد قائمة في المعنيين بهذا الإجراء.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، التقى أمس السبت، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي، عبد اللطيف شابو، وتناول اللقاء دور هذه المنظمة في الإحاطة بمن لازالوا عالقين (من المهاجرين) على الحدود داخل التراب التونسي والذين ستتم مواصلة الإحاطة بهم بالتنسيق مع كافة السلط المعنية".وأشار بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى أن وفدا سينتقل إلى مكان تواجد هؤلاء المهاجرين حتى "لا يبقوا في ظروف لا انسانية..".