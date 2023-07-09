أريانة: مركز تعقيم الكلاب بالمنزه الثامن، تجربة هامة في الحد من عدد الكلاب السائبة تعطي ثمارها

لا تخلو منطقة أو حي من أحياء ولاية أريانة من الكلاب السائبة. ولئن مثلت هذه الحيوانات الضالة مصدر قلق واستياء من قبل عدد من السكان باعتبارها مصدر إزعاج بنباحها المتواصل ليلا وتسجيل حالات اعتداء بعضها على المواطنين، فإن طرق التخلص منها والحد من خطرها تظل مصدر تباين في الآراء بين المواطنين.



//عمليات قنص بطرق صادمة ومؤلمة





//بلدية أريانة تطبق برنامج (TNR) (الجمع - الإخصاء – الإطلاق)

//من 2019 إلى 2022 تطور نشاط مركز التعقيم

// نجاح مركز التعقيم في الحد من عدد الكلاب السائبة دون إبادتها

تلجأ بعض البلديات إلى التخلص من الكلاب السائبة رميا بالرصاص وهو أمر طالما أثار جدلا كبيرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتناقل روادها صورا وفيديوهات مثيرة وصادمة ومؤلمة لكلاب مصابة بجراح خطيرة وهي في حالة احتضار وأخرى لجراء صغيرة ترقد بجوار جثث أمهاتها الميتة أو المصابة.كما تتناقل المواقع أيضا صورا وفيديوهات لهجوم كلاب سائبة على مواطنين وعضهم وإيذائهم بأشكال مريعة أحيانا، ليطرح السؤال التالي: كيف يتم الحد من هجمات الكلاب دون الاضطرار إلى قتلها أو حرمانها من حقها في الحياة خاصة وأن وجودها داخل التجمعات السكنية كان بفعل لجوء اصحابها إلى التخلص منها وإهمالها لتتحول إلى كلاب ضالة تبحث عن قوتها بين المزابل مدفوعة بغرائزها للحفاظ على وجودها وحماية مناطق نفوذها من "غزوات" الكلاب الأخري.أفاد عصام الماجري مدير حفظ الصحة والعناية بالبيئة ببلدية أريانة أن لجنة النظافة والعناية بالبيئة بالمجلس البلدي المنحل قدمت يوم 08 فيفري 2019 مشروعا لإحداث مركز لتلقيح الكلاب السائبة بمواصفات دولية عرض على مداولات المجلس البلدي بتاريخ 08 سبتمبر 2019 وتمت المصادقة عليه ليتم بقتضاه إحداث مركز للتلقيح بمواصفات دولية بالمنزه الثامن.وقد مكن المركز في مراحله الأولى من ضمان استقرار أعداد الكلاب السائبة، لينخفض العدد تدريجيا بعد ذلك باعتبار أن هذه الطريقة تعطي نتائجها على المدى المتوسط والبعيد وذلك في إطار مشروع نموذجي يرتكز على ضوابط علمية برهنت على فعاليتها دوليا، كبديل للإبادة التي كانت محل انتقادات حقوقية على المستويين الوطني والدولي.انطلق نشاط المركز وفق الماجري يوم 01 سبتمبر 2019 بعد أن تم في مرحلة أولى تكوين فريق بلدي حول تقنيات التقاط الكلاب لتتم أولى عمليات التقاط الكلاب ثم تعقيمها يوم 17 أكتوبر 2019.وتم ابرام اتفاقية مع دكتورة بيطرية مختصة وايضا اتفاقية مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لتشريك أطباء بياطرة متربصين للقيام بعمليات التعقيم والتلقيح تحت إشراف أستاذ جامعي متطوع سنة 2019-2020 غير أنه تم إلغاؤها في ما بعد من طرف المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت.كما أبرمت البلدية اتفاقية مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة ينص أحد بنودها على مد البلدية بكمية من مصل داء الكلب كل شهر حسب تقرير يقدم في الغرض.وأوضح الماجري أن الفريق المتخصص في التعامل مع الكلاب يقوم بجمع الكلاب الضالة بناء على ملاحظات ميدانية وعلى إشعارات من المواطنين، ويودعها في مراكز معالجة مؤقتة ليتم اخصاء الذكور وتعقيم الإناث قبل إطلاقها في بيئاتها الطبيعية وفقا للبرنامج الدولي المعروف (CNRS) (الجمع والتطعيم - الإخصاء - التعقيم - الإطلاق).وأشار عصام الماجري الى أن الكلاب بعد تلقيحها ضد داء الكلب وعلاجها من الطفيليات، ثم إعادتها لمكان عيشها الأصلي تصبح حامية للمكان من أي كلب دخيل حامل للأمراض وقادر على التناسل، وهو ما يعني أن الكلاب التي طبق عليها برنامج (TNR) تصبح تلقائيا شريكة متطوعة يقظة تعمل على حماية المكان والإنسان أيضا.وقال مدير حفظ الصحة والعناية بالبيئة إنه إذا اعتبرنا أن الكلاب السائبة تتكاثر بمعدل 10 أجنة في السنة فعدد الولادات سيكون في حدود 6930 كلبا لذلك وبفضل مركز التعقيم الجراحي للكلاب السائبة فقد تجنبنا تكاثر 11620 كلبا سائبا بالمنطقة البلدية.وأضاف إن مركز التعقيم الجراحي للكلاب السائبة تولى من 2019 إلى 2022 التقاط 826 منها 387 إناث و306 ذكور وتم القيام بـ 693 عملية تعقيم وإجهاض 469 جنينا.أما في سنة 2022 فتولى المركز تلقيح وتعقيم الاناث بنسبة 35 في المائة وإجهاض الأجنة بنسبة 35 في المائة وتعقيم الذكور وتطعيمها بنسبة 30 في المائة.وقد بلغ عدد الكلاب الملتقطة التي تم تعقيمها وتطعيمها 82 بالدائرة البلدية أريانة العليا و42 بدائرة أريانة المدينة و 24 بدائرة المنازه و 73 بدائرة النصر.وفي سنة 2023 وإلى غاية شهر ماي تم التقاط 122 كلبا تم تعقيم وتطعيم 78 منها 45 أنثى و 43 ذكرا وإجهاض 54 جنينا وهو ما مكن من تفادي ولادة 1650 كلبا، وفق ذات المصدر.وأشار عصام الماجري الى أن هناك بعض الحالات التي يضطر فيها المركز للقيام بالموت الرحيم عند الاشتباه بإصابة كلب بداء الكلب أو إصابته بمرض قاتل أو تصرفه بعدوانية.