نابل: متساكنو منطقة العيور بمعتمدية الميدة يشتكون من انتشار الكلاب السائبة

أثار انتشار الكلاب السائبة بمنطقة العيور التابعة لمعتمدية الميدة من ولاية نابل المتاخمة لجبل سيدي عبد الرحمان، مخاوف المواطنين من تفشي الأوبئة وانتقال الأمراض المعدية، ودعوا السلط المحلية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء على الكلاب السائبة التي تكاثرت في المنطقة بسبب تراكم الفضلات، وفق قولهم.



وتحدثت ألفة بن رمضان من متساكني منطقة العيور لصحفية "وات" عن تخوفها من انتشار عدوى الأوبئة والأمراض بعد تعرض كلاب عدد من المتساكنين للعض من قبل كلاب سائبة قادمة من مناطق مجاورة، والتي يمكن أن تحمل أمراضا تهدد سلامتهم على غرار داء الكلب، وهو ما اكده المواطن المنصف بن مبارك، الذي قال ان انتشار ظاهرة الكلاب السائبة اصبحت "تبعث الرعب في نفوس المواطنين"، لاسيما بعد ملاحظة اعراض داء الكلب (سيلان اللعاب واحمرار العينين)، على كلاب هاجمت الحي، ما يثير تخوفات الأهالي من انتشار المرض في صفوف المواشي، وهو ما دعا أحد متساكني وليد العويني الى مناشدة السلطات المحلية الى تخليص المواطنين من هذا الخطر، مؤكدا على ضرورة التخلص بصفة دورية من أكداس النفايات خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



وفي المقابل، أوضح معتمد الميدة ياسين بن عامر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه يتم متابعة هذا الموضوع والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع بلدية الميدة وخلية الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأعوان الصحة بعد التحول على عين المكان ومعاينة هجوم لكلاب سائبة جد نهاية الاسبوع، وتابع ان السلط المحلية تعمل على القضاء على كل مظاهر التلوث البيئي التي من شأنها ان تتسبب في انتشار الكلاب السائبة من خلال مراقبة المصبات القريبة من التجمعات السكنية والحد من تكدس الفضلات



