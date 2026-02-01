Babnet   Latest update 15:03 Tunis

معهد تونس للترجمة يحتفي بعشرينية تأسيسه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tarjmaaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 14:10 قراءة: 1 د, 28 ث
      
تحت عنوان "عشرون سنة من تجسير الثقافات" (2006-2026) يحتفي معهد تونس للترجمة بعشرينية تأسيسه، وينظم بالمناسبة يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 فيفري الحالي ندوة علمية بعنوان "ترجمة الدين بين برزخ لغتين".

وتتضمن الندوة جلسات علمية وحوارات وورشات للترجمة تتواصل على مدى يومين ويحتضنها مقر المعهد بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.

وتتضمن الجلسة العلمية الأولى، صباح الثلاثاء، مداخلات بعنوان "أثر الكتاب المقدس في ترجمة بلاشير للقرآن"، و"تأويلية الترجمة عند بول ريكور واختبارها على سورة الشرح" و"القرآن ناقلا مترجما عن الأم الأخرى" و"النصوص المقدسة بين ميتافيزيقا المعنى وبلاغة اللفظ".
ويتناول المتدخلون في الجلسة العلمية الثانية "مصادرات بعض ترجمات القرآن إلى الفرنسية ومقاصدها" و"من إشكاليات ترجمة المصطلح في العلوم الإسلامية" و"ترجمة القرآن بين الأمانة النصية والوعي الحضاري : قراءة في ترجمة الصادق مازيغ".
وتكون هذه الجلسة متبوعة بعد الظهر بورشة مفتوحة في الترجمة من العربية وإليها.

وتلتئم الجلسة العلمية الثالثة صباح الأربعاء 4 فيفري وتتضمن مداخلات حول "إشكالات ترجمة اللفظ الوحيد في القرآن" و"الاستعارة في النص القرآني وصعوبات نقل أبعادها الدلالية إلى الروسية" وصعوبة وحدود ترجمة النصوص الصوفية".
أما الجلسة العلمية الرابعة فيتطرق خلالها المتدخلون إلى "ترجمة المستشرقين للقرآن : الرهانات والإكراهات" وتحمل بقية المداخلات العلمية عناوين "من إشكالات ترجمة معاني القرآن عند المستشرقين المعاصرين" و"من قضايا ترجمة النص القرآني الى اللغات الأجنبية" و"خصوصية النص الديني وإشكالية نقله بين اللغات".
ويلي هذه الجلسة حوار مفتوح حول ترجمة الأديان في آسيا، يتضمن مداخلات حول ترجمة الأديان في كل من روسيا وأندونيسيا والصين.
وتختتم فعاليات الندوة بتوزيع الجوائز على المتميزين في ورشة الترجمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة التي يستهل بها المعهد نشاطاته للسنة الحالية، تندرج كذلك ضمن سلسلة ندوات "عيون الألسن" التي انطلق في تنظيمها المعهد منذ شهر نوفمبر من خلال ندوة أولى التأمت يومي 24 و25 نوفمبر 2025، وخصصت لموضوع "ترجمة الأدب بين ضغط النص والإبداعية التحريرية: نحو رؤية نقدية لحرية المترجم ومسؤوليته الجمالية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322968

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
18°-8
17°-11
17°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>