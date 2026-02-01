غلق الطريق الرابطة بين وادي مليز والدخايلية بسبب فيضان وادي الرغاي وتحذيرات من ارتفاع منسوب وادي مجردة

تمّ غلق الطريق الرابطة بين مدينة وادي مليز وقرية الدخايلية صباح، الاحد، بسبب ارتفاع ملحوظ في مستوى مياه وادي الرغاي وفيضانها، وفق اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة.وحذرت اللجنة، في بلاغ أصدرته، المواطنين من عبور وادي مجردة والحذر من فيضانه بعد ان تم تسجيل ارتفاع كبير في منسوبه إثر هطول كميّات امطار هامّة على الجهة خلال الأيام القليلة المنقضية، وخاصّة، مساء أمس، السبت.ودعت اللجنة الفلاحين الى رفع معداتهم القريبة من ضفاف الوادي وتجنب الرعي قربه ورفع درجة الحذر القصوى.ووفق الادارة الجهوية للمعهد الوطني للرصد الجوي فقد ناهزت كميّات الامطار المسجلة بمختلف المحطات التابعة له بالجهة 143 مليمترا بمحطة بني مطير و104 مم بمحطة عين دراهم، و96 مم بمحطة سدّ بوهرتمة، و90 مم بمحطة فرنانة، ومثلها بمحطتي وادي مليز وغار الدماء، و77 مم بمحطة بلطة بوعوان، و56 مم بمحطة طبرقة المدينة.وعلى امتداد ليلة البارحة عرفت الجهة نزول كميّات هامة من الامطار ما ساهم في ارتفاع منسوب وادي مجردة والرغاي وتاسة وعدد من المجاري المائية الموسمية، التي لم تشهد منذ سنوات جريان لمياه الامطار.كما عرفت الجهة هبوب رياح قويّة واجهتها فرق العمل الليلية في مختلف المعتمديات، التي تركز عملها على رفع جذوع الأشجار وإصلاح الاعطاب الكهربائية، التّي جدّت بسبب قوّة الرياح، التي ناهزت سرعتها في مرتفعات طبرقة 100 كيلومتر في الساعة.