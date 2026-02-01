Babnet   Latest update 13:22 Tunis

"توحيدة" اول روبوت ذكي مختص في التوعية الصحية ببادرة من شباب جمعية "اتاج" بسيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f1cbf36d244.61274946_fhejlpoimqnkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 13:22
      
قام عدد من شباب الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد "اتاج" بصنع روبوت نسائي ذكي، الأول من نوعه في إفريقيا، مختص في التوعية الصحية وتحديدا مرضي سرطان الثدي والسكري ويمكنه المساعدة على تشخيص هذه الامراض.
وأوضح الكاتب العام للجمعية التونسية للطفولة والشباب وسام ظاهري في تصريح ل/وات/ أن هذه البادرة تندرج في إطار مشروع "صحة للجميع" الذي تنفذه الجمعية وبرنامج "صحة المجتمع" المدعوم من سفارة فرنسا بتونس والمعهد الفرنسي بتونس وضمن مبادرة مجتمعية تهدف لتقريب التكنولوجيا للصحة.
وقد تم صنع هذا الروبوت من مواد مرسكلة وأطلق عليه إسم "توحيدة" عليه نسبة لأول طبيبة تونسية توحيدة بن الشيخ التي كرست حياتها لخدمة الصحة والمرأة والمجتمع وذلك تكريما لها.

وذكر أن الهدف من إنجازه هو المساهمة في تقريب المعلومات الصحية للمواطنين وتحسينها والتسريع في الكشف عن الامراض والوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم نصائح صحية إذ يحتوي الروبوت المذكور على فيديوهات توعية وتعليمية وأداة تحليل تمكن الطبيب من سرعة الوصول الى معطيات المريض الذي قام الروبوت بالتعامل معه.
ويتكلم الروبوت باللهجة التونسية الدارجة، وهو ما يمكن من سرعة فهمه والتواصل معه وقيامه بتشخيص تفاعلي لمرضي السكري وسرطان الثدي وتقييم المخاطر بطريقة سهلة وواضحة.


وأكد وسام ظاهري انه وقع تجربة هذا الانجاز في عدد من المناسبات خلال قوافل صحية انتظمت بالولاية وأثبت نجاحه وتأقلمه مع المحيط الموجود به، حيث أنه يفهم محيطه بسرعة ويتحرك بيسر ويتفادى مختلف العوائق سواء البشرية أو المادية .
واقترح عدد من أهل القطاع الصحي إضافة بعض الاختصاصات له على غرار الأشعة وبعض الاختصاصات الطبية الأخرى، ومن المنتظر تجربته في بعض المستشفيات والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.

وبين أن هذا الإنجاز المتصل بالتكنولوجيا الحديثة يمثل رؤية جمعية "اتاج" في إدماج الابتكار والتكنولوجيا في كل المجالات بما فيها قطاع الصحة وهو ما من شأنه أن يغير طرق الرعاية الصحية في تونس ويقرب الخدمات الصحية أكثر للمواطنين.

