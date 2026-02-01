كلية الطب بالمنستير تحتضن خلال شهر فيفري الجاري دورة تكوينية حول "أسس البيداغوجيا الجامعية"

تحتضن كلية الطب بالمنستير من 2 الى 18 فيفري 2026 دورة تكوينية حول "أسس البيداغوجيا الجامعية" لفائدة الاساتذة الجامعيين المباشرين خلال السنوات الدراسية 2022 و 2023 و2024 وذلك في اطار استراتيجيتها لتعزيز المهارات التربوية والتزامها المستمر بجودة التعليم الجامعي، حسب بلاغ لجامعة المنستير.وتولت جامعة المنستير تنظيم هذا البرنامج التكويني بداية من (26-28 جانفي 2026) مضيفة أن الدورة الحالية تشمل أسس التربية الجامعية وتخطيط التدريس القائم على المهارات وأساليب التعلم النشط وأساليب التقييم.وأكدت أنها ملتزمة بالتخطيط لمزيد من التكوين والتدريب لفائدة جميع المهتمين وتلبية احتياجات التعليم العالي على أفضل وجه.