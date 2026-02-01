Babnet   Latest update 16:40 Tunis

"فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو" سلسلة لقاءات لتوظيف الإبداع في الحوار بين الثقافات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652d2ba7d74170.80237400_hnkgeiqmlofpj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 16:40 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سلسلة جلسات حوارية جديدة بعنوان "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو".
وتهدف هذه الجلسات التي تندرج ضمن فعاليات منتدى الإيسيسكو "الثقافة لإعادة التفكير في العالم"، إلى توظيف الإبداع الفني ضمن جهود تعزيز الحوار بين الثقافات، وذلك عبر استضافة رموز فنية معاصرة تسهم في إثراء النقاش الحضاري، وتؤكد مكانة الفن كلغة كونية للسلام والعيش المشترك، بحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على الانترنات.
وعقدت أولى الجلسات الحوارية يوم الخميس 29 جانفي، أبرز خلالها رئيس قطاع الثقافة بالإيسيسكو، ووزير الثقافة الأسبق في تونس، محمد زين العابدين، أن هذه السلسلة تندرج ضمن رؤية المنتدى الرامية إلى جعل الثقافة فضاء للفعل والتفكير، مشددا على أن الفنانين ليسوا مجرد مبدعين، بل شركاء في إنتاج المعنى ونقل الخبرات وتعزيز التقارب بين الشعوب.

واستضافت الجلسة الحوارية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اسمين بارزين من الساحة الفنية العالمية هما أمادي لاغا (مغني أوبرا عالمي)، ومانويل ديلغادو (عازف غيتار فلامنكو ومؤلف موسيقي إسباني)، إذ قدم كل منهما تجربته ومساره الفني ضمن نقاش تفاعلي مع المشاركين.
واستعرض أمادي لاغا، مسيرته الأكاديمية والفنية التي تشكلت بين تونس وفرنسا وإيطاليا، متوقفا عند الحاجة إلى تجديد مقاربات تعليم الموسيقى بما يمنح الفنانين الناشئين مساحة أوسع للحرية والابتكار.
ومن جهته، قدم مانويل ديلغادو قراءة لمسيرته المتجذرة في التراث الأندلسي، والتي ساهم في تأسيسها تكوينه في عدة مدن أوروبية، معتبرا أن الوفاء للهوية الفنية لا يتعارض مع الانفتاح، ومؤكدا أن الموسيقى تملك قدرة فريدة على بناء الجسور بين الثقافات.

وقد أدار الجلسة فريديريك جامبو، الخبير في الدبلوماسية الثقافية بالإيسيسكو، حيث قدم الإطار العام للمفهوم الجديد وأهدافه، مبرزا الدور الاستراتيجي للفن في تجديد الحوار الثقافي المعاصر وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
مر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322973

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
18°-8
17°-11
17°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>