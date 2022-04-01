قابس: وفاة تلميذة بمارث على إثر تعرضها لهجوم من كلبين

صورة توضيحية

Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 13:48قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفاد، وكيل الجهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، محمد الكراي، اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية قد تلقت اليوم إشعارا بوفاة تلميذة بمارث، على إثر تعرضها لهجوم من كلبين، عندما كانت في طريقها الى المدرسة.

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وأشار الكراي، في تصريح لـ(وات)، إلى ان النيابة أذنت بفتح بحث في الموضوع من أجل القتل العمد وان البحث لا يزال جار في هذه القضية، لافتا إلى أنه تم اليوم كذلك، فتح بحث بخصوص تعرض طفل للعض من قبل كلب بإحدى الأودية الموجودة بمنطقة مارث.

يشار الى أن ظاهرة الكلاب السائبة، باتت تشكل مصدر قلق كبير للكثير من سكان معتمديات ولاية قابس، بعد أن تنامى عدد هذه الكلاب بشكل لافت، وباتت تمثل خطرا كبيرا على هؤلاء السكان وعلى ماشية الفلاحين.
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