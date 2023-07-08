المنتخب التونسي للبوتشيا يصنع الحدث بتتويجه باللقب القاري وتاهله للمرة الاولى الى الالعاب البارلمبية باريس 2024



وتالف المنتخب التونسي من اللاعبين اشرف التياحي وعياد بن يوب ومهى عون الله تحت اشراف المدير الفني علي الشايب والمدربين سناء حمدي وفاتن بن هلال وكمال طعم الله.



أخبار ذات صلة: رياضة البوتشيا.. مُتنفس ذوي الهمم لإبراز إبداعاتهم في تونس...

صنع المنتخب التونسي للبوتشيا مساء الجمعة الحدث في العاصمة المصرية القاهرة بتتويجه باللقب الافريقي اثر الفوز في الدور النهائي على منتخب جنوب افريقيا ليضمن تاهله للمرة الاولى الى دورة الالعاب البارلمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس من 28 اوت 8 سبتمبر 2024.وتالف المنتخب التونسي من اللاعبين اشرف التياحي وعياد بن يوب ومهى عون الله تحت اشراف المدير الفني علي الشايب والمدربين سناء حمدي وفاتن بن هلال وكمال طعم الله.

...





وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اعرب محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية عن عميق سعادته بهذا الانجاز الباهر الذي كان ثمرة عمل كبير بعد ان راهنت اللجنة على هذا الاختصاص البارلمبي وتبنته للوصول به الى اعلى المراتب وفي مقدمتها الترشح الى البارا اولمبياد 2024 في ظل توفر مجموعة من العناصر المتميزة القادرة على تشريف الراية الوطنية مثمنا في هذا السياق مجهودات مختلف الاطراف التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح من لاعبين واطار فني وجمعيات رياضية الى جانب اعضاء لجنة البوتشيا صلب اللجنة الوطنية البارلمبية بقيادة لطفي لعبيد خصوصا على مستوى التاطير والاحاطة اثناء منافسات البطولة الافريقية.

واضاف ان رياضة البوتشيا ستكون رابع اختصاص بارلمبي يسجل حضوره في تاريخ المشاركات التونسية بالالعاب البارلمبية بعدما سبقتها الى ذلك بارا العاب القوى وبارا تنس الطاولة وبارا ترياتلون داعيا سلطة الاشراف الى مزيد دعم رياضة البوتشيا خصوصا ازاء ما تتطلبه من تجهيزات مكلفة والعمل على احداث جامعة وطنية باعتبارها تنشط حاليا تحت مظلة اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية.

وتابع محمد المزوغي "سنسعى الى اعداد برنامج تحضيري مكثف للعناصر الوطنية في اتجاه رفع درجة جاهزيتها للالعاب البارلمبية المرتقبة وتحقيق نتائج مشرفة حيث ستحاول اللجنة الوطنية البارلمبية تنظيم تربصات مشتركة مع منتخبات اجنبية رائدة في هذا الاختصاص بالتوازي مع توفير التجهيزات الضرورية لا سيما على مستوى الكرات رغم كلفتها العالية وذلك عبر استثمار بعض الشراكات مثلما تم العمل به قبل هذه البطولة الافريقية بالحصول عليها في شكل هبة من دولة كوريا الجنوبية".

كما وجه دعوة للقطاع الخاص لدعم رياضة البوتشيا من خلال تبني بعض العناصر الوطنية على غرار ما تم القيام به مع بعض الرياضيين الاخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما في العاب القوى بما من شانه ان يوفر سندا اضافيا للاعبين في مسيرتهم الرياضية ويمكنهم من مجابهة المصاريف الكبيرة التي تتطلبها التحضيرات لبلوغ المستوى العالي.



