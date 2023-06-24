نابل: فتح الطريق الرابطة بين تاكلسة وشاطئ مرسى الامراء بعد غلقها من قبل محتجين على خلفية انقطاع الماء

فُتحت ظهر اليوم السبت الطريق الرابطة بين تاكلسة وشاطئ مرسى الامراء من ولاية نابل من جديد بعد أن عمد محتجون من متساكني منطقة المعيصرة الى إغلاقها على خلفية الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب عن منطقتهم.
وعبر المحتجون في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عيد الإضحى، مطالبين السلط المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل بما يضمن لهم استمرارية التزود بالماء.
وتحدث الناشط بالمجتمع المدني، كمال بريك، عن تجدد معاناة حوالي 15 ألف ساكن يعيشون الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب مما عطل سير حياتهم اليومي وسط صعوبات في قضاء حاجياتهم من تنظيف وشرب.
وطالب في هذا السياق، بالتسريع في ربط متساكني هذه المناطق وخاصة منها الجبلية بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نظرا لفشل الجمعية المائية في ضمان التزود بالماء نظرا لعدم القيام بدورها، وفق تعبيره.
وعبر المحتجون في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عيد الإضحى، مطالبين السلط المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل بما يضمن لهم استمرارية التزود بالماء.
وتحدث الناشط بالمجتمع المدني، كمال بريك، عن تجدد معاناة حوالي 15 ألف ساكن يعيشون الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب مما عطل سير حياتهم اليومي وسط صعوبات في قضاء حاجياتهم من تنظيف وشرب.
وطالب في هذا السياق، بالتسريع في ربط متساكني هذه المناطق وخاصة منها الجبلية بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نظرا لفشل الجمعية المائية في ضمان التزود بالماء نظرا لعدم القيام بدورها، وفق تعبيره.
ومن جانبها، عبرت للاّهم الفرجاني، إحدى المحتجات، عن استحالة العيش دون ماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، داعية السلط المحلية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإيجاد حل مشكل الانقطاع المتكرر وضعف تدفقها لبعض الاحياء الجبلية.
ومن جهته، أوضح معتمد تاكلسة، عصام السعيداني، انه تم الاتفاق مع المحتجين لفتح الطريق بعد تدخل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإصلاح العطب الطارئ على مستوى محطة الدفق الرئيسية للشراب بوادي عبيد تاكلسة على ان يعود الضخ العادي والتزود بالماء مساء اليوم.
وأشار إلى جاهزية مشروع التزويد بالماء الصالح للشراب الذي سيعوض الجمعية المائية وادي العبيد وسيشمل 15 ألف ساكن في انتظار تسلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء للقيام بعملية الربط الفردي للمساكن بشبكة الماء الصالح للشراب لاسيما وان عددا هاما من المواطنين قاموا بخلاص المعلوم الاولي للانتفاع بالخدمات.
وسيمكن هذا المشروع من الاستغناء على خدمات الجمعية المائية ويضمن التزود بالماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف حيث تشهد عديد المناطق انقطاع الماء باستمرار.
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