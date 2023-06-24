نابل: فتح الطريق الرابطة بين تاكلسة وشاطئ مرسى الامراء بعد غلقها من قبل محتجين على خلفية انقطاع الماء

فُتحت ظهر اليوم السبت الطريق الرابطة بين تاكلسة وشاطئ مرسى الامراء من ولاية نابل من جديد بعد أن عمد محتجون من متساكني منطقة المعيصرة الى إغلاقها على خلفية الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب عن منطقتهم.

وعبر المحتجون في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عيد الإضحى، مطالبين السلط المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل بما يضمن لهم استمرارية التزود بالماء.

وتحدث الناشط بالمجتمع المدني، كمال بريك، عن تجدد معاناة حوالي 15 ألف ساكن يعيشون الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب مما عطل سير حياتهم اليومي وسط صعوبات في قضاء حاجياتهم من تنظيف وشرب.

وطالب في هذا السياق، بالتسريع في ربط متساكني هذه المناطق وخاصة منها الجبلية بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نظرا لفشل الجمعية المائية في ضمان التزود بالماء نظرا لعدم القيام بدورها، وفق تعبيره.



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