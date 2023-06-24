صافرة سعودية واخرى جزائرية لمباراتي كلاسيكو سوسة ورادس

ويضم الطاقم حكم الساحة خالد الطريس في حين سيكون في غرفة الفار مواطنه ماجد الشمراني.كما تم تعيين طاقم تحكيم جزائري لقيادة مقابلة الكلاسيكو الاخرى بين الترجي الرياضي صاحب المركز الرابع ب21 نقطة والنادي الصفاقسي صاحب المركز السابع ب14 نقطة التي ستقام اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق).