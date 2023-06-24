صافرة سعودية واخرى جزائرية لمباراتي كلاسيكو سوسة ورادس

سيتولى طاقم تحكيم سعودي ادارة مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي المتصدر ب27 نقطة والنادي الافريقي صاحب المركز الثاني ب23 نقطة المقررة اليوم السبت بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر لحساب الجولة الثانية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويضم الطاقم حكم الساحة خالد الطريس في حين سيكون في غرفة الفار مواطنه ماجد الشمراني.
كما تم تعيين طاقم تحكيم جزائري لقيادة مقابلة الكلاسيكو الاخرى بين الترجي الرياضي صاحب المركز الرابع ب21 نقطة والنادي الصفاقسي صاحب المركز السابع ب14 نقطة التي ستقام اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق).
ويضم الطاقم حكم الساحة خالد الطريس في حين سيكون في غرفة الفار مواطنه ماجد الشمراني.
كما تم تعيين طاقم تحكيم جزائري لقيادة مقابلة الكلاسيكو الاخرى بين الترجي الرياضي صاحب المركز الرابع ب21 نقطة والنادي الصفاقسي صاحب المركز السابع ب14 نقطة التي ستقام اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق).
ويتركب الطاقم من حكم الساحة لطفي بوكواسة وحكم "الفار" لحلو بن ابراهيم.
ر/حسني/امين
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