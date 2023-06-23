الرابطة الأولى : النجم الساحلي يستضيف النادي الافريقي في كلاسيكو حسم اللقب

يحتضن الملعب الاولمبي بسوسة غدا السبت قمة ساخنة في سباق المراهنة على اللقب بين النجم الرياضي الساحلي المتصدر ب27 نقطة والنادي الافريقي ملاحقه المباشر ب23 نقطة لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويتطلع فريق جوهرة الساحل الى تحقيق الفوز الذي قد يمكنه من الظفر باللقب الغائب عن خزائنه منذ 6 مواسم في صورة عدم انتصار الترجي الرياضي صاحب المركز الثالث ب21 نقطة على ضيفه النادي الصفاقسي في القمة الثانية لهذه الجولة على ملعب حمادي العقربي برادس. وسيحاول أبناء المدرب فوزي البنزرتي الذين سيفتقدون خدمات المالي سومايلا سيديبي الموقوف وصلاح الدين الغدامسي بداعي الاصابة توظيف اسبقية الميدان لمواصلة نتائجهم الايجابية امام جماهيرهم حيث تمكنوا في مبارياتهم السابقة ضمن مرحلة التتويج من الفوز ب4 مقابلات مقابل تعادل واحد كان خلال الجولة الفارطة امام الترجي الرياضي معولين في ذلك بالخصوص على صلاب خط دفاعهم الذي يعتبر الاقوى باستقباله 3 اهداف فقط مع عدم اهتزاز شباك الفريق في المباريات الثلاث الاخيرة.





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كما سيدخل فريق باب الجديد المواجهة وعينه على النقاط الثلاث رغم بعض الغيابات المؤثرة التي ستعرفها تشكيلته لاسباب صحية ابرزها علي العمري واحمد خليل ونادر الغندري من اجل تضييق الفارق مع منافسه الى نقطة واحدة واعادة توزيع الاوراق في سباق التتويج قبل الموعد الهام يوم الثلاثاء المقبل امام الجار الترجي الرياضي في دربي العاصمة. ويدرك ابناء المدرب سعيد السايبي الذين اكتفوا خلال الجولتين الفارطتين بتعادلين مخيبين خارج القواعد امام اتحاد تطاوين 2-2 وعلى ارضهم امام الاتحاد المنستيري 1-1 ان عثرة جديدة قد تبعثر اوراقهم في اعلى جدول الترتيب وتقلص امالهم حتى في الحصول على المركز الثاني المؤهل الى مسابقة رابطة ابطال افريقيا للموسم المقبل.



وفي الجهة الأخرى، يبحث الترجي الرياضي التونسي عن العودة الى سكة الانتصارات حين يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة للتمسك ببصيص الامل في المحافظة على لقبه ولكن بالخصوص لكسب رهان انهاء الموسم في المركز الثاني وبالتالي ضمان المشاركة في رابطة أبطال افريقيا. وبالنظر الى حاجة الفريق الملحة لتحقيق الانتصار، ينتظر ان يعتمد المدرب معين الشعباني في غياب هداف الفريق محمد علي بن حمودة الموقوف بعد اقصائه في الجولة الفارطة امام النجم الساحلي على خطة هجومية لانجاح رهان التهديف والثأر من المنافس الذي هزمه في مباراة الذهاب بهدف نظيف وذلك قبل دخول المنعرج الاخير باستقبال الجار النادي الافريقي ثم التحول الى تطاوين لملاقاة اتحاد المكان متذيل الترتيب.

وفي المقابل، سيخوض النادي الرياضي الصفاقسي المباراة دون ضغوطات في غياب الرهان وابتعاده عن المراكز المؤهلة للمسابقات الخارجية غير ان ذلك لن يمنع ابناء المدرب المصري حسام البدري من تقديم مباراة قوية لتدارك هزيمتهم في الجولة الماضية امام الاولمبي الباجي بهدفين دون رد ومصالحة انصارهم بعد مشوار متعثر في مرحلة التتويج اكتفوا خلاله بتحقيق 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.