الرابطة الاولى الجولة 12 : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة :



ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 3 محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)



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اتحاد بن قردان 1 وضاح الزايدي (11)



ملعب تطاوين

اتحاد تطاوين 1 صابر الهمامي (33 ض ج)

الاولمبي الباجي 2 مالك شويخ (8) ريتشار كاساغا (68)



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3

2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6

3-الاتحاد المنستيري 22 12 5 3 4 19 12

4-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9

5-اتحاد بن قردان 20 12 5 2 5 17 14

6-الاولمبي الباجي 16 12 4 2 6 8 12

7-النادي الصفاقسي 14 11 3 4 4 7 8

8-اتحاد تطاوين 4 12 0 2 10 5 32



السبت 24 جوان 2023 (س16 و30 دق)

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي



ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي - النادي الافريقي



