الرابطة الاولى الجولة 12 : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة :
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)
اتحاد بن قردان 1 وضاح الزايدي (11)
ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين 1 صابر الهمامي (33 ض ج)
الاولمبي الباجي 2 مالك شويخ (8) ريتشار كاساغا (68)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3
2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6
3-الاتحاد المنستيري 22 12 5 3 4 19 12
4-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9
5-اتحاد بن قردان 20 12 5 2 5 17 14
6-الاولمبي الباجي 16 12 4 2 6 8 12
7-النادي الصفاقسي 14 11 3 4 4 7 8
8-اتحاد تطاوين 4 12 0 2 10 5 32
السبت 24 جوان 2023 (س16 و30 دق)
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي - النادي الافريقي
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