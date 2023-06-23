Babnet

الرابطة الاولى الجولة 12 : النتائج و الترتيب

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 18:41 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة :

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)
...

اتحاد بن قردان 1 وضاح الزايدي (11)

ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين 1 صابر الهمامي (33 ض ج)
الاولمبي الباجي 2 مالك شويخ (8) ريتشار كاساغا (68)

الترتيب 
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3
2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6
3-الاتحاد المنستيري 22 12 5 3 4 19 12
4-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9
5-اتحاد بن قردان 20 12 5 2 5 17 14
6-الاولمبي الباجي 16 12 4 2 6 8 12
7-النادي الصفاقسي 14 11 3 4 4 7 8
8-اتحاد تطاوين 4 12 0 2 10 5 32

السبت 24 جوان 2023 (س16 و30 دق)
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي

ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي - النادي الافريقي



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268814


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 23 جوان 2023 | 5 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
Babnet
28°
 Babnet34° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2533°-2330°-2231°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*