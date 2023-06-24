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علاقات التعاون بين تونس ومجموعة البنك الاسلامي ابرز محاور لقاء رئيسة الحكومة بمدير المكتب الاقليمي للبنك

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 06:27 قراءة: 1 د, 9 ث
      
عبر مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط وليد عدّاس، يوم الجمعة خلال استقباله من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان عن استعداد البنك تقديم معونات فنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطوير المنتجات المالية في تونس

واكدعداس سعي المجموعة إلى تدعيم علاقات التعاون مع تونس لتشمل مجالات جديدة ،مشيرا إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تدعم سلاسل القيمة نظرا للمميزات التفاضلية التي تتمتع بها تونس في عديد القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة،حسب بلاغ صجفي لرئاسة الحكومة نشر مساء اليوم.
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من جهتها، أعربت رئيسة الحكومة عن الارتياح لما بلغه مستوى التعاون المثمر مع هذه المؤسسة المالية الهامة، مبرزة حرص تونس وعزمها على الارتقاء بها إلى مستويات أفضل بالنظر إلى الفرص المتاحة للتعاون المشترك وللإرادة المتوفرة لدى الجانبين.
كما نوهت رئيسة الحكومة بايلاء البنك عناية خاصة في مجال التعاون مع تونس وذلك بتعيين ممثل بالبنك مقيم بتونس.
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وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، قد اعرب الشهر الماضي لدى لقائه في جدة وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد،عن حرص البنك لمواصلة دعم تونس و المساهمة في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية واستعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة.


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