رئيسة الحكومة التونسية تلتقي بباريس رئيس البنك الاسلامي للتنمية

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 12:38 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وات - (مبعوثة وات/ نرجس بديرة ) التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن صباح اليوم السبت بباريس ،رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، وذلك على هامش مشاركتها في اشغال المؤتمر الدولي للسلام.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مسألة خلق مشاريع تنموية مستقبلية بتونس في مجالات عدة على غرار الرقمنة وسبل تمويلها من قبل البنك الاسلامي .
وأكد الجاسر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" بالمناسبة، ان البنك الاسلامي للتنمية هو مشروع تنموي لكل الدول الأعضاء وتعد تونس من أهمها.
وأوضح انه تم الاتفاق مع رئيسة الحكومة التونسية على القيام بعملية جرد وتدقيق في المشاريع التي لم يتم إنجازها والنظر في المشاريع المرسومة في خطة الحكومة التونسية سواء عبر البنك الاسلامي للتنمية أو عبر آلية الصناديق الدولية التنموية .

وأشار الى أن البنك الاسلامي كان قد مول مشاريع عديدة بقيمة 5 مليار دولار مؤكدا عزم البنك لتمويل مشاريع جديدة بتونس.
وبخصوص جائحة الكوفيد 19 أكد الجاسر أن البنك الاسلامي قام بتمويل عملية اقتناء تلاقيح ضد فيروس كورونا بتونس و قدم المساعدة للأسر ولأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تضررت من الجائحة.
وتشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن في فعاليات المؤتمر الدولي للسلام الذي تحتضنه فرنسا ،وفي مؤتمر اليونيسكو في دورته ال41، وفي قمة فرنسا حول ليبيا (من 10الى 12 نوفمبر الجاري ).

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