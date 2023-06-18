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أريانة: 1778 مترشحا لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام و29 لشهادة ختم التعليم الأساسي التقني

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 14:33 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تنطلق غدا الاثنين امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة جوان 2023 لتتواصل إلى يوم  21 جوان الجاري.

ويقدر عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام بجهة أريانة، وفق إحصائيات المندوبية الجهوية للتربية، 1778 مترشحا منهم 1437 يدرسون بمؤسسات التعليم العمومي و339 بمؤسسات التعليم الخاص ومترشحين اثنين بصفة فردية في حين يبلغ عدد المترشحين لامتحان ختم التعليم الأساسي التقني 29 مترشحا.
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ويبلغ عدد  المراكز المخصصة لهذا الامتحان 10 مراكز  منها 4 مراكز بمعتمدية أريانة ومركز وحيد بكل معتمدية من المعتمديات الست للولاية وهي سكرة ورواد والمنيهلة والتضامن وسيدي ثابت وقلعة الأندلس.

جدير بالذكر أن 32548 تلميذا سيجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام على المستوى الوطني بما يعادل نسبة 20% من العدد الجملي لتلاميذ السنوات التاسعة المقدر ب 160057 تلميذا.

أما عدد المترشحين لإمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فيقدر بـ 261 تلميذا.

ويتناظر المترشحون لاجتياز إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام على 3450 مقعدا بالمعاهد النموذجية.
 


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