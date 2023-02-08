وزارة التربية تنشر روزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية دورة 2023

نشرت وزارة التربية اليوم الأربعاء، روزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية دورة جوان 2023 ، وجملة التوصيات التي يتعين على المترشح التقيد بها خلال فترة الامتحانات .



وأفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا تنطلق يوم الأربعاء 7 جوان 2023 لتتواصل الى غاية يوم الأربعاء 14 جوان 2023 ، فيما تمتد دورة المراقبة من يوم الاثنين 3 جويلية 2023 الى يوم الخميس 6 جويلية 2023.



وينطلق امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني من الاثنين 19 جوان 2023 ويتواصل الى حدود يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وتمتد مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية من يوم الخميس 22 جوان 2023 الى يوم السبت 24 جوان 2023.



وأوصت وزارة التربية بضرورة أن يكون المترشح حاضرا بقاعة الامتحان ساعة المناداة أي السابعة والنصف صباحا ، وأن يستظهر في بداية كل حصة باستدعائه وببطاقة تعريفه المدرسية التي يجب أن يسلمها الى المراقبين .



وطالبت المترشح بأن يقدم إجاباته على أوراق الامتحان الرسمية دون سواها مشيرة الى أن الإجابة على أوراق المسودات لا تؤخذ في الاعتبار مع الحرص على أن تحمل أوراق تحاريره ومسوداته إمضاء المراقبين.



وأشارت الى أنه يمنع على المترشح أن يحمل معه إلى قاعة الامتحان كتبا أو وثائق أو أجهزة الكترونية مهما كان نوعها أو أن يستعمل الحبر الماحي أو أن يحرر إجاباته بقلم الرصاص مبرزة أن هذه الأداة لا تستعمل إلا عند إنجاز رسوم تخص بعض المواد.



ويمنع على المترشح أن يسجل ضمن اجابته اسمه ولقبه ورقم ترسيمه أو رقم هاتفه، أو أن يغادر القاعة نهائيا بعد إرجاع ورقة تحريره قبل أن تمر 30 دقيقة على الأقل من بداية أي اختبار مهما كانت مدته.



و شددت الوزارة على ضرورة أن يراجع كل مترشح معدله السنوي العام ورمز سيرته المسجلين بالوثيقة المعدة للغرض وذلك يوم تسلّمه استدعاءه الفردي لاجتياز الاختبارات الكتابية، فإن كانت جميع البيانات سليمة فإنه يمضي في المكان المخصص لذلك، وإن لاحظ خطأ فعليه تعمير مطلب الاعتراض الذي يسحبه من المدرسة أو المعهد وإرجاعه إلى الإدارة في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2023 علما أن أي اعتراض يقدم بعد هذا التاريخ لا يؤخذ في الاعتبار.



وأكدت الوزارة على أن كل غش أو محاولة غش أو المساعدة على الغش أو إساءة للسلوك من المترشح ينجر عنها إلغاء الامتحان مع إمكانية تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات مع الرفت من المؤسسات التعليمية العمومية.





