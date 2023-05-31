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في مقر الداخلية : الهجرة غير النظامية محور جلسة عمل جمعت قيادات أمنية ومسؤولين بريطانيين

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 22:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
التأمت بمقر وزارة الداخلية اليوم الاربعاء جلسة عمل حول موضوع " الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو الفضاء الأوروبي" وجمعت وفدا عن الوزارة ضمّ بالخصوص كلا من آمر الحرس الوطني والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بكلّ من وزير الهجرة المعتمد لدى وزير الداخلية البريطاني روبرت جانريك وسفيرة بريطانيا بتونس هيلين وينتارتون والوفد المرافق لهما.

وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته مساء اليوم أن اللقاء كان " فرصة لإطلاع الجانب البريطاني على مقاربة وزارة الداخلية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو الفضاء الأوروبي" و"مزيد فهم أولويات واحتياجات الجانب التونسي لاحتوائها"، وفق نص البلاغ.
واستعرض المسؤولون البريطانيون خلال جلسة العمل تجربة المملكة المتحدة في مجال الهجرة غير النظامية والمجهودات المبذولة للحد منها.


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