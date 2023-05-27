الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الثانية - جمعية جربة رابع فريق ينزل الى الرابطة الثالثة

نزلت جمعية جربة الى الرابطة الثالثة بعد ان احتلت المركز 11 قبل الاخير برصيد 23 نقطة ضمن المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم رغم فوزها اليوم على ميدانها على نادي حمام الانف ( صاحب المركز الثاني) بهدف لصفر سجله عبد الحميد شلاخي في د26.



واصبحت جمعية جربة رابع فريق ينزل الى الرابطة الثالثة في نهاية موسم بطولة الرابطة المحترفة الثانية الذي اسدل عليه الستار اليوم وذلك بمعية الملعب الصفاقسي صاحب المركز الاخير ( عن المجموعة الاولى ) وفريقي مستقبل المحمدية والنادي البنبلي ( المجموعة الثانية) اللذين نزلا ايضا امس الى الرابطة الثالثة.



