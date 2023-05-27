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بايرن ميونيخ يتوّج بلقب البطولة الألمانية

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توّج بايرن ميونيخ اليوم السبت بلقب البطولة الألمانية للمرة الحادية عشر على التوالي، اثر فوزه على مضيفه كولن بنتيجة 2 - 1 مستفيدا من تعثر بوروسيا دورتموند على ميدانه بعد تعادله 2 - 2 مع ضيفه ماينتس.

ويدين بايرن ميونيخ للاعبه جمال موسيلا الذي أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 89، وذلك بعد أن بادر اللاعب الفرنسي كينغسلاي كومان بافتتاح النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 8، قبل أن يعدل كولن النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق ضربة جزاء نجح في تنفيذها اللاعب النمساوي ديان ليوبيسيتش.
وأنهى بايرن ميونيخ منافسات بطولة الدرجة الأولى الألمانية في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة مناصفة مع بوروسيا دورتموند، غير أنّ تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة ضمن له التتويج باللقب.

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