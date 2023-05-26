بنزرت: تحرير 9 محاضر إزالة لمشارب ومطاعم منتصبة بشاطئ كوكو بدون تراخيص

نفّذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الخميس، حملة رقابية للتصدي المبكر للإنتصاب العشوائي بشاطئ كوكو بمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت، أفضت الى تحرير 9 محاضر من أجل استغلال المكان والانتصاب دون تراخيص، حسب ما أفاد به معتمد المنطقة رامي معمري.

وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحملة المبكرة تأتي استجابة للتوصيات الصادرة عن جلسة العمل الدورية للجنة الجهوية للملك العمومي البحري ببنزرت بخصوص التصدي لجميع الخروقات التي قد يتعرض لها الملك العمومي البحري والغابي والترابي، وما ينجر عنه من تجاوز للقانون وتعد على حقوق المواطن.

وبيّن أن مصالح الحرس الوطني بعوسجة وأوتيك والحرس البلدي بأوتيك شاركت في الحملة علاوة على مصالح المعتمدية وبلدية اوتيك ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت، وأسفرت عن تحرير محاضر وقرارات إزالة لعدد من المشارب ووالمطاعم التي بصدد التركيز بالمكان والواقيات الشمسية والبيوت البحرية الخشبية التابعة لها وغيرها.

يذكر أن والي بنزرت قد أكد خلال الاجتماع الأخير للجنة الجهوية للملك العمومي البحري أن الاستغلال المؤقت للشواطئ هو الاستثناء وان القاعدة ان تلك الشواطئ ملك عمومي لجميع المواطنين، ودعا إلى عدم التهاون في تطبيق القانون ورفع أعلى درجات المراقبة والعناية بالمسائل المتعلقة بالسلامة والنظافة والعناية بالبيئة والصحة العامة والمسائل الامنية بانواعها، والتصدي للتجارة الموازية والتهريب، وتفعيل قرارات الازالة المتخذة بشأن كل انتصاب غير مرخص فيه ، وغيرها من المسائل.

وشدّد على ضرورة الالتزام بالنصوص والتراتيب القانونية وكراسات الشروط المضبوطة للغرض، ومنها مواصلة العمل بالتجربة النموذجية التي تم انجازها والعمل بها بنجاح في منطقتي غار الملح واوتيك، وتعميمها على بقية المناطق التسع بالجهة من خلال تنظيم جلسة قطاعية بين المصالح البلدية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لضمان حسن اعداد "امثلة الاشغال الوقتي للشواطئ " والنجاح في ابرام اتفاقيات ناجعة بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والبلدية المعنية وفق الضوابط القانونية وكراسات الشروط المحددة.



