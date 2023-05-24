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كرة السلة (الدور النهائي-الجولة3): النادي الافريقي يفوز على الاتحاد المنستيري 72-68

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 20:21 قراءة: 1 د, 4 ث
      
فاز النادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء على الاتحاد المنستيري بنتيجة 72-68 في مباراة الجولة الثالثة من منافسات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

ويتقدم الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي اثر هزيمته اليوم بجولتين لجولة واحدة (2-1) في مشوار التتويج بلقب البطولة.
وكان الاتحاد المنستيري قد فاز يوم الاثنين المنقضي على النادي الافريقي بنتيجة 78-72 بمناسبة مباراة الجولة الثانية من منافسات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي دارت بقاعة محمد المزالي بالمنستير.

وسبق لفريق عاصمة الرباط الانتصار على النادي الافريقي بنتيجة 92-89 (بعد تمديد الوقت اثر انتهاء المباراة في التوقيت القانوني 79-79) بمناسبة الجولة الاولى للدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي احتضنتها سابقا قاعة محمد المزالي بالمنستير.
وستدور الجولة الرابعة من نهائي البطولة يوم الجمعة 26 ماري الجاري بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)

الجولة الثانية
الاثنين 22 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 78-72

الجولة الثالثة
الاربعاء 24 ماي 2023
النادي الافريقي-الاتحاد المنستيري 72-68

الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس

الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير

يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.




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