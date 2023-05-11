المدير الفني للجامعة التونسية للمصارعة لوكالة "وات" : تونس ستكون ممثلة بـ 8 مصارعين في الألعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) ..

أكد سيف الدين السويقي المدير الفني للجامعة التونسية للمصارعة أنّ العناصر الوطنية ستكون ممثلة بـ 8 مصارعين، ذكورا و اناثا، في النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية، التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان القادم.



وأوضح السويقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ تونس ستشارك في صنف المصارعة الحرة بـاربعة مصارعين هم محمد علي الزرقي في وزن 70 كلغ، و خير الدين التليلي في ون 80 كلغ، و صبري مناصرية في وزن 90 كلغ، وبمحمد السعداوي بطل افريقيا وبطل البحر الأبيض المتوسط في وزن فوق 90 كلغ.

كما بيّن أنّ المصارعة النسائية ستكون بدورها ممثلة بـ اربع مصارعات، هنّ شيماء الروافي في وزن 50 كلغ، و سوار بوستة في وزن 60 كلغ، و خديجة الجلاصي في وزن 70 كلغ، و زينب الصغير في وزن فوق 70 كلغ.

وقال" أنّ العناصر الوطنية ستعمل على تشريف تونس في الألعاب الافريقية الشاطئية باعتلاءها لمنصة التتويج، مشددا على انّ "التتويج" وحصد الميداليات هو هدف جميع المصارعين والمصارعات،التونسيين في جلّ مشاركاتهم الدولية ".

وأفاد أنّ العناصر الوطنية استعدت جيدا للحدث الرياضي الهام، بخوضها لـ ثلاثة تربصات داخلية، وعبر المشاركة في دورة التصنيف العالمي بمدينة برج العرب بالاسكندرية، أين شهد على تألق المصارعة خديجة الجلاصي باحرازها للميدالية البرونزية، والمشاركة في البطولة العربية بالسعودية التي شهدت بدورها على احراز المصارع محمد علي الرزقي على الميدالية الذهبية.



وأشار الى أنّ المصارعين والمصارعات التونسيين والتونسيات ، سيشاركون، في النسخة الأولى من البطولة الافريقية للمصارعة الشاطئية للأكابر والكبريات، التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 15 الى 21 ماي الجاري، وذلك تزامنا مع النسخة 38 من البطولة الافريقية للمصارعة التي ستجرى في نفس المكان ونفس الموعد بمشاركة أكثر من 390 مصارعا ومصارعة من 20 دولة.



وبين أنّ البطولة الافريقية للمصارعة الشاطئية تعد مرحلة اعدادية هامة للعناصر الوطنية، سيما وأنه سيتم استخدام تصنيف هذه البطولة لتحديد المؤهلين للنسخة الثانية للألعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل.

وعبّر المدير الفني للجامعة التونسية للمصارعة عن شكره للجنة الوطنية الأولمبية ولوزارة الشباب والرياضية لدعهما للمصارعة التونسية وللرياضات الفردية، مشيرا الى أنّ الجامعة التونسية للمصارعة تمكنت رغم محدودية امكانياتها من حصد عدد هائل من الميداليات، في الموسم الماضي وذلك بحصولها على 86 ميدالية، منها ميداليتن في بطولة العالم،

في المسابقات الاقليمية والقارية والدولية والعالمية على حد قوله.



ويذكر انه تمت برمجة منافسات المصارعة الشاطئية ضمن برنامج الدورة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) يومي 28 و29 جوان المقبل.



