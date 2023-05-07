السفارة الامريكية بتونس تفتح باب الترشح للحصول على منحة مالية لتعزيز قدرة المرأة العاملة في الفلاحة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس عن فتح باب الترشح للحصول على منحة مالية بقيمة 5ر1 مليون دولار بعنوان برنامج المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تحقّق الأمن الاقتصادي"وايجس" لسنة 2023، وذلك حتى يوم 15 جوان 2023



وافادت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بلاغ نشرته، مؤخرا، ان هذه المنحة ترمي الى تعزيز قدرة المرأة العاملة في المجال الفلاحي في تونس على مجابهة تحديات التغير المناخي والتهديدات المتزايدة للأمن الغذائي وتحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة وتمكينها وحددت تاريخ 15 جوان 2023 آخر أجل لتقديم الترشحات.



وتهدف المنحة المالية، ( 5ر1 مليون دولار)، إلى تمكين التعاونيات الفلاحية النسائية من تحسين استغلال الموارد الطبيعية والتخفيف من وطأة التحديات التي يسببها التغير المناخي إضافة إلى دعم القدرة الرياديّة لهذه التعاونيات وزيادة المرابيح المتأتية من كافة المنتجات في سلسلة القيمة في القطاع الفلاحي، حسب بلاغ للسفارة.

وبيّن المصدر ذاته أنه لن يتم قبول الطلبات إلا من طرف المنظمات التي عملت سابقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي يمكنها إثبات قدرتها على العمل على مشاريع مشابهة مع المؤسسات الحكومية والمدنية ذات الصلة.

أمل



