Babnet

السفارة الامريكية بتونس تفتح باب الترشح للحصول على منحة مالية لتعزيز قدرة المرأة العاملة في الفلاحة

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 13:11 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس عن فتح باب الترشح للحصول على منحة مالية بقيمة 5ر1 مليون دولار بعنوان برنامج المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تحقّق الأمن الاقتصادي"وايجس" لسنة 2023، وذلك حتى يوم 15 جوان 2023

وافادت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بلاغ نشرته، مؤخرا، ان هذه المنحة ترمي الى تعزيز قدرة المرأة العاملة في المجال الفلاحي في تونس على مجابهة تحديات التغير المناخي والتهديدات المتزايدة للأمن الغذائي وتحقيق الأمن الاقتصادي للمرأة وتمكينها وحددت تاريخ 15 جوان 2023 آخر أجل لتقديم الترشحات.

وتهدف المنحة المالية، ( 5ر1 مليون دولار)، إلى تمكين التعاونيات الفلاحية النسائية من تحسين استغلال الموارد الطبيعية والتخفيف من وطأة التحديات التي يسببها التغير المناخي إضافة إلى دعم القدرة الرياديّة لهذه التعاونيات وزيادة المرابيح المتأتية من كافة المنتجات في سلسلة القيمة في القطاع الفلاحي، حسب بلاغ للسفارة.
وبيّن المصدر ذاته أنه لن يتم قبول الطلبات إلا من طرف المنظمات التي عملت سابقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي يمكنها إثبات قدرتها على العمل على مشاريع مشابهة مع المؤسسات الحكومية والمدنية ذات الصلة.
أمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266149


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 07 ماي 2023 | 17 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:15 16:03 12:23 05:19 03:40
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1820°-1722°-1626°-1626°-18
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    