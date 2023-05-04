ندوة فكرية ومعرض جهوي للصناعات التقليدية في الاحتفال الجهوي بشهر التراث في ولاية بن عروس

أعدّت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس بمناسبة شهر التراث الذي وضع دورته الثانية والثلاثين هذه السنة تحت شعار"تراثنا موروث حضاري...مورد اقتصادي" احتفالا جهويا يتضمن ندوة فكرية ومعرضا جهويا للصناعات التقليدية .



وفي هذا السياق وتحت عنوان التراث الثقافي: رافد من روافد التنمية المستدامة، ستنظم ندوة فكرية بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببن عروس يوم الجمعة 12 ماي 2023 بمعلم قبة الباي بالمحمدية (مقرالمعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية) بداية من الساعة التاسعة صباحا، تتضمن مجموعة من المداخلات العلمية حول التراث في ولاية بن عروس خصوصا وحول علاقة التراث بالتنمية المستدامة والاقتصاد الثقافي عموما.

ووفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، تفتتح الندوة بمداخلة للأستاذ فريد غربال مهندس مدني عام بالمعهد الوطني للتراث حول "المعالم التاريخية بالمحمدية وذلك بالتعريف بها، والاشغال التي أقيمت لصيانتها واشكال التوظيف للبعض منها".



ويقدم الدكتور نزار بن سليمان المكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث مداخلة حول موقع أوذنة الأثري: إرث حضاري وقطب تنموي، في حين ستتطرق الدكتورة نوال السّحباني أستاذة بالمعهد العالي للفنون الجميلة إلى موضوع "الابتكار والتجديد في اللباس التقليدي:قاطرة إبداعية لموارد اقتصادية".



وسيثير الدكتور صالح الفالحي من المعهد الوطني للتراث في مداخلته موضوع" التراث الثقافي غير المادي: رافد من روافد التنمية المستدامة ، كما سيدير ورشة تفاعلية حول "التراث الثقافي: موروث حضاري...ومورد إقتصادي" سيعرض من خلالها المعادلة بين المحافظة على التراث كهوية وكيفية استثماره كرافد من روافد التنمية المستدامة ، في حين سيتقدم الأستاذ الجامعي العيد غزالة مداخلة بعنوان"التراث وكيفية المحافظة عليه.



أمّا معرض الصناعات التقليدية فسينتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببن عروس وبالتعاون مع جمعية "حراير مقرين" وذلك يومي 13 و 14 ماي بالقرية الحرفية بالزهراء بداية من الساعة العاشرة صباحا. ويفتتح المعرض بعرض فلكلوري لمحمد علي المثلوثي تتخلله ورشات مفتوحة للعموم في الأكلات التقليدية والحلويات بتأطير من جمعية حراير مقرين.

وسيشارك في المعرض حوالي ثلاثين حرفيا وحرفية من ولاية بن عروس في اختصاصات متنوعة في الحرف التقليدية والنسيج والأكلات الشعبية والحلويات.



وجدير بالذكر أنّ كلّ دور الثقافة بالجهة قد أعدّت تظاهرات متنوعة المضامين طيلة شهر التراث التي تتواصل فعالياته من 18 أفريل إلى 18 ماي.



