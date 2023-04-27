سليانة: غياب شبكة الطرقات والافتقار للمرافق الأساسية ونقص العناصر البشرية من ابرز اشكاليات بلدية الحبابسة من معتمدية الروحية

تشهد بلدية الحبابسة التابعة لمعتمدية الروحية من ولاية سليانة (محدثة)، عدة إشكاليات من بينها نقص العناصر البشرية (تضم إطار و 10 عملة) والافتقار لعدد من المرافق الأساسية وغياب شبكة الطرقات التي تربطها بمركز الولاية ، حسب كاتب عام البلدية الحسني العياري.



واكد أحد متساكني منطقة الحبابسة (علي ثابت) في تصريح ل"وات" أن منطقة الحبابسة تعاني من تهرؤ طرقاتها التى تربطها بمعتمدية الروحية، فضلا عن الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من مناطقها الريفية لها، والتزود عن طريق الصهاريج بمناطق اخرى، وطالب السلط المعنية بتوفير المرافق الأساسية الضرورية بما في ذلك وسائل النقل والمؤسسات الصحية الى جانب تدعيم مكتب البريد بالعناصر البشرية اللازمة والذي يشتغل به حاليا عون واحد.



وعاينت السلط الجهوية والمحلية بولاية سليانة خلال زيارة أداها والي سليانة وليد العبّاسي، امس الاربعاء للمنطقة، قطعة أرض ستقام عليها مشاريع بلدية (مقر البلدية ومستودع بلدي وسوق دواب) سيشرف على انجازها صندوق القروض بتمويل من البنك الألماني، كما تم النظر في سير تطور انجاز مشاريع طرقات ومسالك هي حاليا في طور الدراسات، إلى جانب زيارة مكتب البريد و المدرسة الإعدادية بالحبابسة.



من جانبه، أفاد معتمد الروحية هشام بوزيان "وات" بأن من بين المشاريع المبرمجة في منطقة الحبابسة، تزويد منطقة أولاد الشيخ بالحبابسة الجنوبية بالماء الصالح للشرب وذلك ببناء خزان مائي سعته 50 مترا مكعبا وإعادة مد 5 كيلومترات من القنوات بمنطقة فيض هماد بالحبابسة الشمالية (بالاشتراك بين مندوبية الفلاحة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)



وبخصوص المشاريع المتعلقة بالطرقات والمسالك الفلاحية، ذكر بوزيان انه تمت برمجة احداث مشروع لتهذيب الطريق الجهوية رقم 77 بطول 50.781 كلم على قسطين، وقد تمت إحالة الملف العقاري إلى الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة للمصادقة عليه وإحالته إلى لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سليانة لمواصلة إجراءات عملية الاشهار فضلا عن برمجة المسلك الفلاحي لدوار أولاد الشيخ بطول 2 كم



يشار الى ان عمادة الحبابسة تضم 7500 ساكن وتنقسم الى الحبابسة الشمالية والجنوبية والجميلات .



