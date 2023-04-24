بنزرت :  مهرجان خميس الترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية يحتفي بالفنان القدير فيصل رجيبة

تنطلق يوم غد الثلاثاء 25 أفريل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان خميس الترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية ببنزرت، الذي سيتواصل الى غاية يوم 30 أفريل الجاري.

و تنظمه جمعية مهرجان خميس الترنان وفرقة مدينة بنزرت بالشراكة مع المركب الثقافي الشيخ ادريس .

وهذا السياق قال رئيس جمعية مهرجان خميس الترنان الفنان محمد موحه في تصريحة لـ"وات" انه تم الإعداد لهذه التظاهرة لوجستيا وأدبيا بكل إحكام لانجاح الدورة مشيرا إلى أهمية تضافر جهود أبناء الجمعية والهياكل الداعمة لها وللمهرجان ، والسلط الجهوية والمحلية وعلى راسهم ولاية بنزرت ووزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت واحباء المهرجان .

وأضاف ان لجنة التنظيم اختارت تأثيث فقرات فنية وموسيقية في حجم ذكرى فنان كبير وعلامة فارقة في الموسيقى الاصيلة التونسية والعربية المرحوم الشيخ خميس ترنان، حيث اختارت ان تكون دورة هذه السنة مهداة وباسم فنان محبوب في بنزرت وكل البلاد التونسية وهو الفنان القدير فيصل رجيبة الذي سيتم يوم غد الثلاثاء بمناسبة سهرة الافتتاح تنظيم موكب تكريم يليق به وبمسيرته الفنية ، وذلك خلال عرض " غني يا ترنان " باشراف احمد مراد وقيادة المايسترو عصام الصدقاوي لفرقة مدينة بنزرت للموسيقى العربية و اكادمية خميس الترنان وذلك بداية من الساعة السابعة مساء بقاعة العروض بالمركب الثقافي الشيخ ادريس .

يذكر ان أبرز فقرات الدورة تشمل عرض "ايها المولع " مع مجموعة الفنان محرز خليل و فرقة شيوخ المالوف ببنزرت وذلك يوم الأربعاء 26 افريل 2023 ، بينما يوم الخميس 27 افريل فسيكون الموعد مع مجموعة "احنا " التابعة للمركب الثقافي الشيخ ادريس بإدارة بشير القمودي ، في عرض يحمل عنوان "بالتونسي" بقيادة الفنان مهدي السويحلي .

وبفضاء ساحة الرحبة ببنزرت المدينة المطلة على المرسى القديم تم برمجة عرض "تخميرة بنزرت "بقيادة الفنان يسري مقداد و ذلك مساء يوم الجمعة 28 افريل ، على ان يحتضن رصيف خميس الترنان بالمرسى القديم عرض موسيقي لفرقة " غربي جونيور" مساء السبت 29 افريل ، واما سهرة الاختتام مساء الاحد 30 افريل فستؤثثها فرقة خميس الترنان، بعرض موسيقي وغنائي للمالوف والموشحات التونسية والطقطوقات الاصيلة يحمل عنوان "نحن الخضراء "بقيادة المايسترو الفنان يوسف اللزام بقاعة العروض الكبرى بفضاء المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت المدينة.



