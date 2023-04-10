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كرة السلة:الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الساحلي وتوقف مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 15:27 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استهل الاتحاد المنستيري غمار الجولة الاولى للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بالانتصار على النجم الساحلي بنتيجة 66-58 في اللقاء الذي دار مساء اليوم الاثنين بقاعة المزالي بالمنستير.

ومن جهة اخرى و في لقاء الدور نصف النهائي الثاني للبطولة توقفت مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني مساء اليوم في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت الناتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي و ذلك بعد مناوشات بين انصار الافريقي و اعوان الامن.

يذكر ان الدور نصف النهائي للبطولة يجمع الاتحاد المنستيري بالنجم الساحلي و النادي الافريقي بالنجم الرادسي حيث سيدور في شكل 5 مباريات (5 جولات) و الفريق المنتصر في 3 منها يتاهل الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

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