صفاقس: مساعدات عينية ونقدية وموائد إفطار تشمل آلاف العائلات بمناسبة شهر رمضان المعظم

يتواصل في ولاية صفاقس، بمناسبة شهر رمضان المعظّم، الجهد التضامني لفائدة آلاف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في إطار مبادرات متنوعة لجمعيات ومواطنين ومؤسسات رسمية تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

وقد توفّقت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في وقت وجيز لم يتجاوز الأسبوع الأول من رمضان من توزيع مساعدات عينية على ألفي عائلة مستهدفة عبر مختلف ربوع الولاية بزيادة 100 عائلة إضافية مقارنة بالسنة الماضية. وتتمثل هذه المساعدات في "قفة رمضان" لكل عائلة تضمّ 20 كغ من المواد الغذائية ولا سيما التي تعرف نقصا في الأسواق مثل السكر والأرز والحليب والكسكسي والزيت والطماطم والشربة والتن.

كما صُرفت مع بداية شهر رمضان مساعدة نقدية مباشرة بقيمة 60 دينارا لفائدة 13450 عائلة من العائلات محدودة الدخل المتمتعة بالعلاج المجاني على أن تُصرف منحة مماثلة لها في آخر رمضان، بحسب المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس نبوية النايلي.

ويتواصل، من جهة ثانية، تنظيم موائد الإفطار بعديد المناطق والأحياء الشعبية ومنها حي الحبيب والشيحية وصفاقس المدينة وغيرها، وذلك بمبادرات شعبية ومواطنية وأخرى للجان المحلية للتضامن ولمنشآت رسمية مثل بلدية صفاقس.

ومن أبرز هذه المبادرات مائدة إفطار متواصلة على امتداد شهر رمضان بمنطقة الشيحية، تؤمّنها اللجنة المحلية للتضامن لفائدة 1100 منتفع، وأخرى بمبادرة مواطنية في حي الحبيب لفائدة 1000 مستفيد ومائدة بمطعم الخير بحي الزيتونة في منطقة 5 أوت تابع لبلدية صفاقس بطاقة استيعاب 130 شخصا تساهم فيها عديد الجمعيات ومبادرة أخرى بمنطقة تنيور تتمثل في حمل وجبة الإفطار لقرابة 200 عائلة في منازلهم.

على صعيد آخر، تجري الاستعدادات لتوزيع مساعدات من الهبة الليبية على العائلات الفقيرة بواسطة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، كما تتواصل عمليات ختان أطفال العائلات ضعيفة الحال خلال الشهر الكريم بمبادرات متنوعة من المواطنين والجمعيات وأصحاب المؤسسات.



