بطولة مصر: علي معلول يساهم في فوز فريقه الاهلي على غزل المحلة

ساهم اللاعب التونسي علي معلول في فوز فريقه الأهلي امام غزل المحلة /3ـصفر/ في المباراة التي دارت امس الأربعاء في اطار الجولة الثالثة والعشرين لبطولة مصر.واحرز معلول الهدف الثاني من المباراة في الدقيقة 58 من عمر المباراة من ضربة جزاء فيما افتتح التسجيل اللاعب مصطفى العش في الدقيقة 42 ضد مرماه. واختتم محمد شريف شريط الاهداف بهدف ثالث في الدقيقة 90.ورفع علي ملعول رصيده من الاهداف في البطولة المصرية إلى 4 أهداف، محتلا بذلك المركز الثاني في ترتيب هدافي الأهلي في البطولة خلف محمد شريف /5 أهداف/.