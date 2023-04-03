مسرح وعروض طربية وصوفية ضمن فعاليات الدورة الـ10 لمهرجان ليالي المدينة ببنزرت

حرصت هيئة مهرجان ليالي المدينة ببنزرت لدى رسمها ملامح الدورة العاشرة للمهرجان الذي يقام من 1 الى 18 افريل 2023، أن تحافظ على تواصل هذا الموعد الثقافي والابداعي المميز بالمدينة خلال الشهر الكريم، رغم تواضع الإمكانيات المادية المتوفرة .





وتضمنت دورة هذه السنة التي انطلقت ليلة 1 افريل الجاري بالعرض الموسيقي الطربي " احنا الفن" بقيادة المايسترو مهدي السويحلي برمجة متنوعة تتماشى والشهر الكريم، علاوة على ما يريده المتلقي من محبي المهرجان والتي عملت لجنة التنظيم بالجمعية بمعية شركائها من مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وإدارة "المركز الثقافي الشمالي الماجستيك " وأصدقاء المهرجان في تأثيثه، على الاستجابة لمختلف الأذواق من خلال برمجة عروض مسرحية وأحرى موسيقية ذات أنماط مختلفة.

ومن ابرز فقرات الدورة العروض المسرحية منها عرض مسرحية" رشفة فن"لامنة الغربي وسيف الدين اديب واوس إبراهيم والمبرمج الليلة 3 افريل بفضاء " الماجستيك" بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا ، ومسرحية " ستوري باي ستوري" لمركز الفنون الدرمية والركحية بباجة مساء 6 افريل بالفضاء ذاته (س21و30)، ومسرحية " القيثارة السحرية" لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون، في سهرة 7 افريل، ومسرحية " ام –نية" للبوليفار الثقافي، مساء 9 افريل.

وعلى غرار الدورات السابقة، فإن للموسيقى الاصيلة والفن الراقي مكانة هامة ضمن هذه الدورة الفنية والثقافية الرمضانية، إذ تمت برمجة أكثر عدة عروض تراوح بين الموسيقي الطربي والصوفي، منها مونولوج انثى السراب" لامل العبيدي في سهرة 9 افريل وعرض "حضرة أهل الطرق " وهي من انتاج شركة ماب برود يوم 10 افريل الجاري.

ولأحباء موسيقى السطمبالي موعد مع عرض "بركة الجدود" للفنان محمد علي التواتي مساء 11 افريل ، ولعشاق المالوف عرض " للمصنوع صناع" بقيادة الفنان يوسف اللزام في سهرة 14 افريل. كما سيكون للجمهور موعد مع عرض " تخميرة بنزرت" للفنان يسري مقداد مساء 16 أفريل.

وبرمج المنظمون أيضا سهرة ترفيهية في إطار مسابقاتين في فنون الاضحاك بعنوان " ستاند اب بيز كوميدي" مساء يوم 17 افريل ، على ان يكون الاختتام مع الفنانين مهدي العياشي ومحرز خليل في سهرة 18 افريل في عرض اختارا له عنوان " الليل زاهي" .

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