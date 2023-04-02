اليابان تسلم تونس موفي العام الجاري سفينتي مراقبة لمكافحة الصيد البحري العشوائي

كشفت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" جيكا" ان تونس ستتسلم، مع حلول موفي العام الجاري ، سفينتي مراقبة لمكافحة الصيد البحري غير القانوني ستنتهي أشغال بنائهما الصيف المقبل.



ويهدف المشروع وفق بيانات وردت ضمن العدد 27 لنشرية مكتب الوكالة بتونس، الى التقليص من الخسائر التي يخلفها الصيد البحري غير القانوني ودعم الممارسات الجيدة للصيد المستديم والى تحقيق الهدف 14 من اهداف التنمية المستديمة المتعلق بالتصرف في الحياة البحرية.



ومنحت اليابان هبة بقيمة 2ر1 مليون يان (تعادل تقريبا 28 مليون دينار) لتونس لبناء الوحدتين العائمتين وذلك في اطار دعم جهود تونس في مجال النهوض بالاقتصاد الأزرق.

وسيخصص التمويل لتشييد سفينتي مراقبة بطول 27 مترا تعملان، على تنفيذ اعمال المراقبة على السواحل التونسية للاستجابة الى المتطلبات الوطنية والدولية في مجال الصيد البحري.

وكان سفير تونس باليابان محمد اللومي زار يوم 19 جانفي 2023، مقر الشركة اليابانية للتجيهز البحري، الكائن مقرها بكيري التابعة لمدينة هيروشيما باليابان للوقوف على انطلاق أعمال اللحام التي تشكل أهم المراحل ضمن مشروع بناء السفينتين.







