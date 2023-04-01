منطقيا: الترجي الرياضي التونسي يضمن لقب بطولة تونس للكرة الطائرة

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 18:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ضمن الترجي الرياضي التونسي منطقيا الفوز بلقب بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة للمرة 23 في تاريخه والسادسة على التوالي، اثر فوزه اليوم السبت بقاعة الزواوي على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3 - 1، لحساب الجولة الرابعة لمرحلة السوبر بلاي أوف.
وعلى ضوء هذا الانتصار، رفع الترجي الرياضي التونسي، قبل جولتين من اسدال الستار على مرحلة السوبر بلاي أوف، رصيده الى 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الرياضي الصفاقسي، ليكون بذلك منطقيا بطل تونس، شريطة عدم خسارته لمبارتي الجولة الخامسة والسادسة بالانسحاب او التعرض للعقوبة بسحب نقطة من رصيده.

وفي ما يلي تذكير بنتائج مباريات الجولة الرابعة والترتيب:

في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي 3 - 1
في قاعة البجاوي
النادي الرياضي الصفاقسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 1

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي التونسي 13 4
النادي الرياضي الصفاقسي 7 4
النجم الرياضي الساحلي 3 4
المستقبل الرياضي بالمرسى 2 4






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