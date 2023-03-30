شباب بلوزداد الجزائري يصل تونس و يجري حصة تدريبية الاربعاء ليلا

وصل وفد فريق شباب بلوزداد الجزائري امس الى تونس حيث يلاقي يوم السبت ليلا في سهرة رمضانية الترجي التونسي في اطار الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بملعب حمادي العقربي برادس.وحضر عدد من اعضاء هيئة الترجي التونسي لاستقبال وفد فريق شباب بلوزاد بمطار تونس قرطاج الدولي بباقة ورود وذلك قبل التوجه الى نزل الاقامة بنزل رفيع ( 5 نجوم) بموقع هادئء بمنطقة المنار/ البلفيدير بتونس العاصمة .واجرى الفريق الجزائري بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي حصة تدريبية ليلة امس بالملعب الفرعي برادس استعدادا لملاقاة الترجي التونسي .ويشار الى ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين ثلاثي تحكيم بقيادة الحكم الغابوني "بيار غيسلان آتشو" لإدارة المباراة . ويساعده الأنغولي "جيرسون إيميليانو دوسانتوس" (مساعد أول) و الغابوني "بوريس مارلاس ديتسوغا" (مساعد ثاني)وقال لاعب شباب بلوزداد عز الدين دوخة في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للنادي قبل الرحلة الى تونس " ان المباراة سيكون رهانها صدارة المجموعة وان الفريق عازم على تحقيق نتيجة ايجابية والعودة بالنقاط الثلاث من اجل دخول الدور ربع النهائي للمسابقة بمعنويات جد مرتفعة مشيرا الى انه من المهم ان يخوض الفريق المبارة بلا اصابات .واكد دوخة على ان ظروف تحضيرات الفريق كانت بوتيرة جيدة وفي ظروف طيبة