المنستير: تسجيل 161 مخالفة اقتصادية وحجز 450 كغ من مادة البطاطا خلال الأسبوع الأوّل من رمضان

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال الأسبوع الأول من رمضان، إثر القيام ب819 زيارة ميدانية، 161 مخالفة اقتصادية وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة، زهرة ثابت، الإربعاء، لوات.



وتعلقت المخالفات بعدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة والبيع بأسعار غير قانونية وعدم وسم آلات الوزن والامتناع وإخفاء بضاعة وذلك في قطاعات المواد الغذائية والخضر والغلال ولحوم الدواجن والأسماك.

وحجزت فرق المراقبة، الإربعاء، 450 كغ من مادة البطاطا في مخزن عشوائي بغابة بخنيس من ولاية المنستير لا تتوفر لدى ماسك هذه البضاعة فواتير وسيقع إعادة ضخ المحجوز في المسالك القانونية حسب المصدر ذاته.

وخصصت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كميات من الموز لوكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين وبسوق الجملة بجمال حيث ووقع توفير 95 كغ بسوق الجملة بالمكنين، الإربعاء، وسيقع خلال الأيام المقبلة توفير كميات أخرى سيقع توزيعها تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.

ويتواصل التزويد بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير الدولي، الواقع بطريق خنيس، بكميات كافية. ولم يسجل أي نقص في المواد المعروضة من خضر وغلال وقهوة ودقلة ومياه معدنية وحليب وغيرها حسب زهرة ثابت.

ويقع تزويد 60 تاجر جملة بالزيت النباتي المدعم بمعدل يومي يناهز 900 لتر في حين يبلغ معدل التزويد اليومي بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين 450 طنا من الخضر والغلال وأحيانا تناهز هذه الكمية أو تتجاوز 500 طن. ووردت، الأربعاء، على سوق الجملة بالمكنين 450 طنا من الخضر والغلال من بينها 20 طنا من القوارص و17 طنا من التفاح و38 طنا من الدقلة حسب المصدر نفسه.



