بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة للسوبر بلاي أوف

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 14:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة من مرحلة السوبر بلاي أوف لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة والمقرر اجراء لقاءاتها السبت القادم 1 أفريل:
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي (12.00س )
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 13.00س )
وفي ذات السياق، تقام أيضا مباريات الجولة الثالثة لمجموعة كأس الجامعة ومجموعة تفادي النزول وفق البرنامج التالي:
مجموعة كاس الجامعة
في قاعة عيسى قليبية
الأولمبي القليبي - اتحاد النقل الصفاقسي ( 12.00 س)
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد (13.00س)
مجموعة تفادي النزول
في قاعة علي حفيظ –قرطاج
اتحاد قرطاج - نادي حمام الأنف (14.00س )
في قاعة البجاوي صفاقس
ج.ا- صفاقس - فتح حمام الاغزاز (11.00س)


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