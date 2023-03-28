بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة للسوبر بلاي أوف

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة من مرحلة السوبر بلاي أوف لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة والمقرر اجراء لقاءاتها السبت القادم 1 أفريل:

في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي التونسي - النجم الرياضي الساحلي (12.00س )

في قاعة البجاوي صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 13.00س )

وفي ذات السياق، تقام أيضا مباريات الجولة الثالثة لمجموعة كأس الجامعة ومجموعة تفادي النزول وفق البرنامج التالي:

مجموعة كاس الجامعة

في قاعة عيسى قليبية

الأولمبي القليبي - اتحاد النقل الصفاقسي ( 12.00 س)

في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد (13.00س)

مجموعة تفادي النزول

في قاعة علي حفيظ –قرطاج

اتحاد قرطاج - نادي حمام الأنف (14.00س )

في قاعة البجاوي صفاقس

ج.ا- صفاقس - فتح حمام الاغزاز (11.00س)





