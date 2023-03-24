لقاءات مع كتاب وروائيين وباحثين تونسيين في صالون الكتاب بجنيف

يشارك عدد من الكتاب والباحثين والمؤرخين والروائيين التونسيين ضمن فعاليات صالون الكتاب بجنيف الذي يلتئم من 22 إلى 26 مارس الحالي بسويسرا ويستضيف 650 كاتبا وكاتبة من مختلف بلدان العالم.



ويستضيف فضاء الثقافات العربية، عديد اللقاءات التي تجمع الكتاب بالقراء، حيث يقدم الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي يوم غد السبت كتابه الصادر حديثا عن دار "نيرفانا" للنشر تحت عنوان "تونس والفرص المهدورة" والذي كان قدمه في لقاء أول الأسبوع الماضي بتونس العاصمة. كما سيكون لزوار صالون الكتاب لقاءان مع كاتبين تونسيين يوم غد كذلك هما حاتم النفطي الذي سيتحدث صباح 25 مارس عن كتابه

Tunisie : vers un populisme autoritaire

والمازري حداد سفير تونس سابقا لدى اليونسكو، الذي سيقدم في لقاء بعد ظهر السبت كتابه الصادر سنة 2022

Du conflit de civilisation à la guerre de substitution



كما يلتقي القراء اليوم الجمعة، الكاتب محمد العربي بوقرة الذي سيقدم كتابه Souvenirs d'ici et d'ailleurs



وكانت لقاءات الروائيين والكتاب التونسيين مع القراء وزوار صالون الكتاب بجنيف انطلقت منذ يوم الأربعاء حيث قدم الطاهر بن مفتاح روايته Adieu maman "وداعا أمي" الفائزة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للرواية الفرنسية في إطار جوائز الكومار الأدبية لسنة 2021 وهي رواية صادرة عن منشورات "نيرفانا".

وضمن إصدارات دار النشر ذاتها قدم زين العابدين حمدة الشريف روايته "باب بحر" مساء الأربعاء، كما قدم المؤرخ والجامعي الحبيب كزدغلي أمس الخميس كتابه الصادر ضمن سلسلة "منتدى التجديد" والذي يحمل عنوان

100 ans de luttes communistes en Tunisie

والوارد أيضا في نسخة عربية تحمل عنوان "أوراق من تاريخنا".

وكان للقراء أيضا لقاء مع الكاتب محمد الشريف فرجاني، الذي قدم كتابه Néo-libéralisme et révolution conservatrice "ليبرالية جديدة وثورة محافظة" وكذلك كتابه "السياسي والديني في المجال الإسلامي"، وقد أدار اللقاء الباحث نادر الحمامي.



