فريد بن جحا: فرار شخص حاول السطو على فرع بنكي بمدينة المنستير وهدّد الموظفين بحزام ناسف

فريد بن جحا: فرار شخص حاول السطو على فرع بنكي بمدينة المنستير وهدّد الموظفين بحزام ناسف

مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا
Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 15:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، أنّ شخصا في العقد السادس من عمره دخل صباح اليوم الخميس إلى فرع بنكي بحومة الطرابلسية بالمنستير وطلب مدّه بالأموال مهدّدا الموظفين بتفجيرهم بحزام ناسف، إلّا أنّه لاذ بالفرار فور سماعه إشارة الانذار.
ورجّح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ يكون الحزام أداة التهديد مزيّفا، باعتبار أنّ المعتدى قد فرّ من المكان بمجرد تشغيل جهاز الإنذار.
وجدّت محاولة السطو في تمام الساعة التاسعة و10 دقائق من صباح اليوم من قبل شخص يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة، كان يرتدي ما يشبه الحزام الناسف، حسب ما أكده إطار بالفرع البنكي المعني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشيرا إلى أنّ المعتدي طلب منهم وضع الأموال في كيس ومده بها.

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