قال وزير السياحة، معز بلحسن إن ولاية قفصة "قادرة أن تكون منطقة جذب سياحي، خاصة وأنها تتميز بمقومات حضارية وتتوفر بها مواقع أثرية تاريخية، إضافة إلى تصنيف بلدية السند ضمن البلديات السياحية".



وأضاف معز بلحسن، اليوم السبت، في تصريح إعلامي لدى إشرافه على اليوم الترويجي للسياحة البديلة بالسند، أن العمل على إحداث مسالك سياحية وإعاشات ومحطات استقبال للزوار وللسياح، أمر هام لتنشيط القطاع السياحي بقفصة" مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تثمين الجانب الثقافي بقرية السند الجبل والتعريف به.



واعتبر أن تنظيم يوم ترويجي للسياحة البديلة بالسند، يمثل فرصة لإبراز الموروث الثقافي الحضاري بالبلاد التونسية ودعم القطاع السياحي بقفصة، ملاحظا في السياق ذاته أن السياحة في تونس لا تقوم على السياحة الشاطئية فقط، بل هناك سياحة داخلية قادرة على استقطاب السياح الأجانب، لما تزخر به هذه المناطق من منتوجات تراثية وصناعات تقليدية ثرية".



من جانب آخر أفاد وزير السياحة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع وزارة النقل، على تنشيط مختلف المطارات الداخلية بتونس والتي من بينها مطار قفصة قصر الدولي، مشيرا إلى وجود دراسة لاعادة برمجة رحلات بالمطارات الداخلية وهو ما يتطلب توفر عنصر الجذب السياحي وتسهيل تنقل السياح، إما برا او جوا.



من جانبه صرّح الراشدي الناصري وهو مدير المهرجان الدولي المغاور الجبلية بالسند، أن الهدف من تنظيم يوم ترويجي للسياحة البديلة بالسند، هو "التعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي لقرية السند الجبل، من خلال تأثيث فقرات فنية تنشيطية وأخرى مشهدية ومعارض لمنتوجات التقليدية المميزة للمنطقة".



وبين أن اليوم الترويجي للسياحة البديلة بالمغاور الجبلية بقرية السند الجبل، والذي شهد حضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، "ساهم في إضفاء حركية سياحية واقتصادية على المنطقة"، مضيفا أن هيئة المهرجان ستعمل، إثر هذا اليوم الترويجي، على تطوير محتوى وفقرات الدورة القادمة، لتشهد نقلة نوعية عن باقي الدورات السابقة.



يُذكر أن وزير السياحة أشرف خلال زيارته هذه، على تدشين مقر المندوبية الجهوية للسياحة بقفصة.



