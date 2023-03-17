سجل اللاعب التونسي طه ياسين الخنيسي امس الهدف الافتتاحي لفريقه الكويت الكويتي في مباراته مع نادي الفحيحل الكويتي قبل ان يضيف زميله فيصل زايد الهدف الثاني ليفوز نادي الكويت بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات من المسابقة التنشيطية "كأس زين الكويتي" .

وخاض نادي الكويت امس المباراة التي شارك فيها طه ياسين الخنيسي بعدد من اللاعبين المعوضين والشبان، بعد ان اجرى الفريق الاساسي مباراة هامة منذ يومين فاز فيها 1-صفر على شبيبة الساورة الجزائري في اطار الدور الاول لكأس الملك سلمان وغاب عنها طه ياسين الخنيسي.



ويحتل نادي الكويت المركز الرابع في مسابقة كاس زين الكويت ( المجموعة الاولى ) ب 8 نقاط متقدما على نادي الفحيحيل (6 نقاط).

وجاءت مباراة الامس بين فريق نادي الكويت وفريق الفحيحيل التي غاب عنها المدافع التونسي بلال العيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة "كأس زين الكويتي" في اطار صراع بين الفريقين على التأهل للدور المقبل من المسابقة وهي غير بطولة الدرجة الممتازة في الكويت.



ويذكر ان اللاعبين التونسيين الدوليين لنادي الكويت الكويتي الذين شاركا في مونديال قطر 2022 طه ياسين الخنيسي وبلال العيفة غابا عن قائمةالمنتخب التونسي التي اعلنها امس مدرب المنتخب الوطني جلال القادري والتي ستخوض مقابلتي المنتخب الوطني مع نظيره الليبي يومي 24 و28 مارس الجاري في اطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس امم افريقيا 2024 بالكوت ديفوار.



