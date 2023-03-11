تيتيباس يخرج من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز

انتهت آمال ستيفانوس تيتيباس في انتزاع صدارة التصنيف العالمي للرجال عبر فوزه بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس بخسارته 7-6 و4-6 و7-6 في الدور الثاني أمام الأسترالي جوردان طومسون الليلة الماضية.



وقال تيتيباس المصنف الثاني للصحفيين يوم الأربعاء الماضي إنه لا يتوقع أن تستمر مسيرته في البطولة طويلا بسبب إصابة في كتفه، ولم يكن واضحا مدى قدرته على الاستمرار بعد خسارته دون أي نقطة في الشوط الفاصل من المجموعة الأولى.

لكن اللاعب اليوناني قاتل مرة أخرى في المجموعة الثانية وتلقى تشجيع الجماهير قبل الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة.



لكن اللعب الشرس في الشوط الفاصل، بما في ذلك ضربة أمامية في نقطة الفوز بالمباراة التي أخطأت الخط بفارق ضئيل، كان بمثابة تراجع للاعب اليوناني.



وأطلق طومسون كرة عالية في الهواء احتفالا بعد أن حقق فوزه الأول على تيتيباس في ثلاث لقاءات بينهما والثاني على واحد بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي.

وقال طومسون للصحفيين "نقطة مباراة صعبة. الكرة خرجت للتو وكان من دواعي ارتياحنا أنها خرجت. لقد كان شعورا رائعا. كان بإمكانك رؤيتها على وجهي في نهاية المباراة".

في وقت سابق تغلب البريطاني كاميرون نوري على التايواني تونج-لين وو 6-2 و6-4.

وكسر نوري، بطل 2021، إرسال وو أربع مرات في طريقه للفوز وسيواجه في الدور المقبل الإيطالي ماتيو بيريتيني أو الياباني تارو دانييل.

وبدأ المصنف العاشر بشكل رائع هذا العام بعد أن تغلب على المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ريو المفتوحة الشهر الماضي ليحصد لقبه الخامس في منافسات الفردي.

ويأتي فوز نوري بعد يوم واحد من وصول البريطانيين غير المصنفين آندي موراي وإيما رادوكانو للدور الثاني من البطولة المقامة في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وكانت الضربات الأمامية القوية للنرويجي كاسبر رود سبيلا لفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، حيث تقدم المصنف الثالث 6-2 و6-3 على لاعب تسبب له في مشاكل بالماضي.



