إحداث خط كهربائي هوائي يربط بين المحطّة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة ومحطة التحويل بتطاوين

سيتم إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد 225 كيلوفولت يربط بين المحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة ومحطة التحويل بتطاوين، وفق قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 فيفري 2023 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال هذا الخط وفق ما ورد بالرائد الرسمي بتاريخ 3 مارس 2023.



ويخول بمقتضى هذا الترخيص لأعوان كل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وللمؤسسة المتعاقد معها الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية تطاوين، التّي يمر بها الخط الكهربائي الهوائي .



والجدير بالذكر أن تونس راجعت نحو الترفيع طموحها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة بدلا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030.

وسيتأتى 90 بالمائة من هذه الحصّة، خصوصا، من طاقة الرّياح والطاقة الشمسية، بحسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.





