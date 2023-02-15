وفاة ملاكم مصري شاب متاثرا باصابته في مباراة خسرها بالضربة القاضية

افادت وسائل اعلام ان الملاكم المصري الشاب رامز حسام (17 عاما) توفي متأثرا بأصابته بنزيف فى المخ ودخوله فى غيبوبة، بعد خوضه مباراة للملاكمة يوم الخميس الماضي فى ختام "بطولة الجمهورية للشباب".ونقلت نفس المصادر ان الملاكم الشاب رامز حسام ( وزن 75 كلغ) المنتمي لنادي اتحاد الشرطة الرياضي بمصرخسر نزاله بالضربة القاضية في اطار " بطولة الجمهورية للملاكمة " التي اقيمت الاسبوع الماضي بنادي السكك الحديدية بطنطا (مصر). ولم يتمكن الملاكم من الوقوف على قدميه عقب إعلان نتيجة خسارته بالضربة القاضية وتم نقله على الفور إلى مستشفي طوارىء طنطا الجامعي لإسعافه قبل ان يتم الاعلان اليوم عن وفاته.