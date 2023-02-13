تمّ إطلاق طلب للمشاركة في مشاريع لفائدة المؤسسات الناشئة المجددة، التّي لديها القدرة على تطوير حلول خضراء من شأنها فض الإشكالات البيئية (الماء والطاقة والتصرف في النفايات والمنتوجات والمسارات الصديقة للبيئة وغيرها ).

وأوضح مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة أن المؤسسات الأربع الفائزة، ستستفيد كل مؤسسة منها بمبلغ قيمته 20 ألف أورو (حوالي 60 ألف دينار تونسي) لتنفيذ حلولها الخضراء.

وأضاف المركز، أنه سيتم إرساء عقود تعاون مع المؤسسات بدعم من فريق برنامج "مبادرة النسيج المستدام من أجل التشبيك وتنمية مشاريع أعمال الاقتصاد الدائري في البحر الأبيض المتوسط" -ستاند اب-.

ويهدف مشروع ستاند اب، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذّي تمّ إطلاقه منذ جويلية 2020، إلى دعم روّاد الأعمال والمبتكرين وإتاحة فرص الأعمال في خمس دول متوسطية ويتعلّق الأمر بكل من مصر وإيطاليا ولبنان وإسبانيا وتونس-

كما يعتزم البرنامج دعم نحو 200 من روّاد الأعمال من خلال دورات تكوينية موجهة لإحداث نموذج أعمال أخضر -ما يعادل 40 مؤسسة في كل دولة-

ويدعم هذا المشروع، انتقال صناعة النسيج والملابس، التي تمثل صناعة رئيسية وتقليدية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى نموذج دائري مسؤول بيئيا واجتماعيا.

ويرجى من تنفيذ المشروع تعزيز المؤسسات من خلال تشجيعهم على اعتماد اقتصاد دائري مدمج وقابل لإعادة الإنتاج في المنطقة عبر تطوير نظام اقتصادي لدعم المؤسسات والتجديد ونقل التكنولوجيا ، التي من شأنها أن تعزز خلق مواطن الشغل المستدامة، لاسيما، لفائدة الشباب والنساء.



