ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي بعد التتويج في ملبورن

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 11:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أمس الأحد، وهي أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

وقفز ديوكوفيتش أربعة مراكز ليتصدر التصنيف بعدما حصد لقبه 22 في البطولات الكبرى وعادل الرقم القياسي لغريمه رافائيل نادال.
وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في ملبورن بارك بالتتويج باللقب للمرة العاشرة بعد الفوز في النهائي على اليوناني ستيفانوس تيتيباس الذي تقدم خطوة واحدة وبات ثالثا.
وتراجع الإسباني كارلوس ألكاراز وترك القمة وبات في المركز الثاني، وأصبح مواطنه الأشهر نادال في المركز السادس بعدما تراجع أربعة مراكز، ويأتي في التصنيف خلف كاسبر رود وأندريه روبليف.
وحافظ فليكس أوجيه-ألياسيم على المركز السابع، بينما جاء تيلور فريتز وهولغر رونه وهوبرت هوركاتش في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب بعدما تقدم كل منهم خطوة واحدة.

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