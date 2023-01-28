بطولة فرنسا - منتصر الطالبي يساهم في فوز لوريان على رين

وبادر منتصر الطالبي بافتتاح التسجيل للوريان منذ الدقيقة 13 قبل ان يضيف تيو لوبريس الهدف الثاني في الدقيقة 31. وذلل رين الفارق عبر فلافيان تايت في الدقيقة 73.ورفع لوريان رصيده بفضل هذا الفوز الى 35 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس.