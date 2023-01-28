بطولة فرنسا - منتصر الطالبي يساهم في فوز لوريان على رين

ساهم المدافع الدولي التونسي منتصر الطالبي في فوز فريقه لوريان على ضيفه رين 2-1 مساء الجمعة في اطار الجولة العشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.
وبادر منتصر الطالبي بافتتاح التسجيل للوريان منذ الدقيقة 13 قبل ان يضيف تيو لوبريس الهدف الثاني في الدقيقة 31. وذلل رين الفارق عبر فلافيان تايت في الدقيقة 73.
ورفع لوريان رصيده بفضل هذا الفوز الى 35 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس.
وبادر منتصر الطالبي بافتتاح التسجيل للوريان منذ الدقيقة 13 قبل ان يضيف تيو لوبريس الهدف الثاني في الدقيقة 31. وذلل رين الفارق عبر فلافيان تايت في الدقيقة 73.
ورفع لوريان رصيده بفضل هذا الفوز الى 35 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس.
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