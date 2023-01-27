التونسي عيسى العيدوني ينتقل الى نادي يونيون برلين الالماني

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعلن نادي يونيون برلين الذي ينشط ضمن بطولة الدرجة الاولى الالمانية لكرة القدم (بوندسليغا) عن انتدابه لاعب ارتكاز المنتخب التونسي ونادي فيرينكفاروس المجري عيسى العيدوني خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد اجرائه اليوم الجمعة الاختبار الطبي وفق ما اعلن عنه الفريق الالماني.


واستهل عيسى العيدوني (26 سنة) مشواره الكروي في فرنسا ضمن نادي مونريموي قبل الانتقال الى فريق انجي ومنه الى هيربيي وشامبلي. وخاض العيدوني بداية من 2018 تجربة في البطولة الرومانية من بوابة نادي فولانتاري لينضم بعدها بعامين الى صفوف فيرينكفاروس بودابيست المجري.

وقدم عيسى العيدوني المتوج بجائزة افضل لاعب تونسي خلال الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لسنة 2022 مردودا غزيرا مع منتخب "نسور قرطاج" خلال مونديال قطر 2022 ما جعل عديد الأندية ترغب في انتدابه.
ويحتل نادي يونيون برلين المركز الثاني في البطولة الالمانية بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260710



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 27 جانفي 2023 | 5 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:10 17:41 15:18 12:39 07:25 05:56
Babnet
10°
 Babnet13° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-814°-613°-814°-614°-9
  • Avoirs en devises
    22384,0

  • (26 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34242 DT        1$ =3,07444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 jan)   312,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   