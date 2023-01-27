التونسي عيسى العيدوني ينتقل الى نادي يونيون برلين الالماني

اعلن نادي يونيون برلين الذي ينشط ضمن بطولة الدرجة الاولى الالمانية لكرة القدم (بوندسليغا) عن انتدابه لاعب ارتكاز المنتخب التونسي ونادي فيرينكفاروس المجري عيسى العيدوني خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد اجرائه اليوم الجمعة الاختبار الطبي وفق ما اعلن عنه الفريق الالماني.





واستهل عيسى العيدوني (26 سنة) مشواره الكروي في فرنسا ضمن نادي مونريموي قبل الانتقال الى فريق انجي ومنه الى هيربيي وشامبلي. وخاض العيدوني بداية من 2018 تجربة في البطولة الرومانية من بوابة نادي فولانتاري لينضم بعدها بعامين الى صفوف فيرينكفاروس بودابيست المجري.



وقدم عيسى العيدوني المتوج بجائزة افضل لاعب تونسي خلال الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لسنة 2022 مردودا غزيرا مع منتخب "نسور قرطاج" خلال مونديال قطر 2022 ما جعل عديد الأندية ترغب في انتدابه.

ويحتل نادي يونيون برلين المركز الثاني في البطولة الالمانية بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.



